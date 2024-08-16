Меган Маркл та принц Гаррі залишились за "королівським" бортом — причини

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Instagram/sussexroyal

У королівській родині Великої Британії продовжується ворожнеча. Принц Гаррі та Меган Маркл "розбиті" через рішення короля Чарльза не запрошувати їх на літній відпочинок.

Про це пише Closer.

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Король Чарльз не запросив свого молодшого сина з дружиною на традиційний літній відпочинок у замку Балморал. Меган Маркл та принц Гаррі не здивовані, але засмучені.

Після їхнього зречення обов'язків, переїзду до США та спровокованих скандалів навколо монархії, король не бажає їх бачити.

"Це не зовсім шокує Гаррі та Меган, що вони не запрошені, враховуючи, що вони навіть не розмовляють наразі, але це дуже схоже на особисту атаку, спрямовану на те, щоб завдати їм болю та збентежити", — вважає джерело.

Король Чарльз ІІІ. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

"Справа не лише в гордості чи образі… Це рішення не було прийнято легковажно, це було б рішення, прийняте за порадою його команди. Якби їх зневажили, Гаррі та Меган були б не дуже щасливі, вони вважали б це болячим. Це показало б, що стосунки між родинами зайшли за межі", — сказав The Post Грант Гаррольд, колишній королівський дворецький.

Однак, король все-таки прагне бачити своїх онуків. Він сімейна людина.

"Єдине, про що можна погодитися, це те, що ця ворожнеча не вплине на онуків", — додав ексспівробітник палацу.

Королівська родина звинувачує у конфлікті Меган Маркл. Фото: Reuters

Втім, вона впливає. Діти принца Гаррі Лілібет та Арчі майже не бачаться зі своїми королівськими родичами. Дівчинка відвідувала Лондон лише у 2022 році, коли королева Єлизавета II святкувала Платиновий ювілей на престолі.

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