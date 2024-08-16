Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Принц Гарри и Меган Маркл страдают из-за решения короля Чарльза arrow

Принц Гарри и Меган Маркл страдают из-за решения короля Чарльза

16 августа 2024 07:00
Антонина Завадская - Редактор
Меган Маркл и принц Гарри остались за "королевским" бортом.
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Instagram/sussexroyal
Антонина Завадская - Редактор

В королевской семье Великобритании продолжается вражда. Принц Гарри и Меган Маркл "разбиты" из-за решения короля Чарльза не приглашать их на летний отдых.

Об этом пишет Closer.

Читайте также:

Меган Маркл и принц Гарри остались за "королевским" бортом

Король Чарльз не пригласил своего младшего сына с женой на традиционный летний отдых в замке Балморал. Меган Маркл и принц Гарри не удивлены, но огорчены.

После их отречения от обязанностей, переезда в США и спровоцированных скандалов вокруг монархии, король не желает их видеть.

"Это не совсем шокирует Гарри и Меган, что они не приглашены, учитывая, что они даже не говорят об этом сейчас. Но это очень похоже на личную атаку, направленную на то, чтобы причинить им боль и нанести смуту", — считает источник.

Король Чарльз ІІІ. Фото: instagram.com/theroyalfamily/
Король Чарльз ІІІ. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

"Дело не только в гордости или обиде… Это решение не было принято легкомысленно. Это было бы решение, принятое по совету его команды. Если бы их обидели, Гарри и Меган были бы не очень счастливы, они сочли бы это болезненным. Это показало бы, что отношения между семьями зашли за пределы", — сказал The Post Грант Гаррольд, бывший королевский дворецкий.

Однако король все-таки стремится видеть своих внуков. Он семейный человек.

"Единственное, в чем можно согласиться, это то, что эта вражда не повлияет на внуков", — добавил экс-сотрудник дворца.

Королевская семья обвиняет в конфликте Меган Маркл. Фото: Reuters
Королевская семья обвиняет в конфликте Меган Маркл. Фото: Reuters

Впрочем, оно влияет. Дети принца Гарри Лилибет и Арчи почти не видятся со своими королевскими родственниками. Девочка посещала Лондон только в 2022 году, когда королева Елизавета II праздновала Платиновый юбилей на престоле.

Напомним, важный помощник покинул Меган Маркл и принца Гарри. Также мы рассказывали, какую вещь из гардероба Меган обожает больше всего.

США принц Гарри Меган Маркл конфликт король Чарльз ІІІ королевская семья Великобритания

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:02 На Житомирщине судили мужчину, который сломал нос работнику ТЦК — какое наказание получил

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

08:00 В ПФУ стартовали выплаты ко Дню Независимости — кто получит и какие суммы

07:26 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска придется подождать утром

07:21 Находился в розыске за уклонение от мобилизации — во Львове судили мужчину

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

07:01 Клиентке ПриватБанка не возвращают 500 гривен — что случилось

06:42 Харрис неумна, а другие хотят меня посадить в тюрьму — Трамп снова порадовал журналистов

06:40 В Украине растут цены на медь — сколько стоит 1 кг лома в августе

06:38 Нацбанк готовит новые смягчения валютных ограничений — что хотят позволить

06:30 Женщины после военной кафедры — могут ли они уехать за границу

08:02 На Житомирщине судили мужчину, который сломал нос работнику ТЦК — какое наказание получил

08:00 В ПФУ стартовали выплаты ко Дню Независимости — кто получит и какие суммы

07:26 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска придется подождать утром

07:21 Находился в розыске за уклонение от мобилизации — во Львове судили мужчину

07:01 Клиентке ПриватБанка не возвращают 500 гривен — что случилось

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

06:42 Харрис неумна, а другие хотят меня посадить в тюрьму — Трамп снова порадовал журналистов

06:40 В Украине растут цены на медь — сколько стоит 1 кг лома в августе

06:38 Нацбанк готовит новые смягчения валютных ограничений — что хотят позволить

06:30 Женщины после военной кафедры — могут ли они уехать за границу

06:30 В Украине упали цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в августе

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

Text

17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

Text

16:40 Военный сообщил, почему оккупанты чаще самоликвидируются, чем сдаются в плен

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

14 августа 2024
Text

20:42 Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

Text

17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут

9 августа 2024

08:45 Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения