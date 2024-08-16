Меган Маркл и принц Гарри остались за "королевским" бортом.

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Instagram/sussexroyal

В королевской семье Великобритании продолжается вражда. Принц Гарри и Меган Маркл "разбиты" из-за решения короля Чарльза не приглашать их на летний отдых.

Об этом пишет Closer.

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Король Чарльз не пригласил своего младшего сына с женой на традиционный летний отдых в замке Балморал. Меган Маркл и принц Гарри не удивлены, но огорчены.

После их отречения от обязанностей, переезда в США и спровоцированных скандалов вокруг монархии, король не желает их видеть.

"Это не совсем шокирует Гарри и Меган, что они не приглашены, учитывая, что они даже не говорят об этом сейчас. Но это очень похоже на личную атаку, направленную на то, чтобы причинить им боль и нанести смуту", — считает источник.

Король Чарльз ІІІ. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

"Дело не только в гордости или обиде… Это решение не было принято легкомысленно. Это было бы решение, принятое по совету его команды. Если бы их обидели, Гарри и Меган были бы не очень счастливы, они сочли бы это болезненным. Это показало бы, что отношения между семьями зашли за пределы", — сказал The Post Грант Гаррольд, бывший королевский дворецкий.

Однако король все-таки стремится видеть своих внуков. Он семейный человек.

"Единственное, в чем можно согласиться, это то, что эта вражда не повлияет на внуков", — добавил экс-сотрудник дворца.

Королевская семья обвиняет в конфликте Меган Маркл. Фото: Reuters

Впрочем, оно влияет. Дети принца Гарри Лилибет и Арчи почти не видятся со своими королевскими родственниками. Девочка посещала Лондон только в 2022 году, когда королева Елизавета II праздновала Платиновый юбилей на престоле.

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