Королівська родина лаконічно привітала принца Гаррі з ювілеєм

Герцог Сассекський, принц Гаррі з дружиною Меган Маркл. Фото: Reuters

В неділю, 15 вересня, принцу Гаррі виповнилось 40 років. Вперше за тривалий час родичі публічно привітали його з днем народження.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах британської королівської родини.

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Принца Гаррі привітали з днем народження

Королівська родина Великої Британії вперше з 2021 року офіційно привітала герцога Сассекського з днем ​​народження. До цього Букінгемський палац публічно ігнорував іменини принца Гаррі.

"Бажаємо герцогу Сассекському щасливого 40-го дня народження", — лаконічно написали члени королівської родини.

Для візуалізації публікації обрали фотографію принца Гаррі, яка була зроблена шість років тому в Дубліні, куди принц приїжджав з офіційною місією. Тоді він був ще членом королівської родини, який виконував обов’язки.

На початку 2020 року принц Гаррі з дружиною Меган Маркл склали з себе виконання королівських обов’язків та переїхали спочатку до Канади, а згодом до Каліфорнії (США), де зараз і живуть з двома дітьми.

Стосунки між ними та членами королівської родини зіпсувались після відвертого інтерв’ю телеведучій Опрі Вінфрі, серіалу на стримінговій платформі Netflix та випуску скандальних мемуарів "Запасний".

Не промовчав і брат Гаррі, принц Уельський, Вільям. На його з дружиною сторінці в X з’явився репост публікації королівської родини. Принц Вільям та Кейт Міддлтон майже аналогічно привітали іменинника з ювілеєм, лише поміняли місцями слова: "Бажаємо щасливого 40-го дня народження герцогу Сассекському".

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі отримає щедрий подарунок від своєї прабабусі. Також ми розповідали, що жіноча збірна з регбі кумедно пообіймалася з королем Чарльзом III у Букінгемському палаці.