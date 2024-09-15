Королевская семья лаконично поздравила принца Гарри с юбилеем

Несмотря на скандалы, Букингемский дворец поздравил принца Гарри с юбилеем
В воскресенье, 15 сентября, принцу Гарри исполнилось 40 лет. Впервые за длительное время родственники публично поздравили его с днем рождения.
Соответствующая публикация появилась в соцсетях британской королевской семьи.
Принца Гарри поздравили с днем рождения
Королевская семья Великобритании впервые с 2021 года официально поздравила герцога Сассекского с днем рождения. До этого Букингемский дворец публично игнорировал именины принца Гарри.
"Желаем герцогу Сассекскому счастливого 40-го дня рождения", — лаконично написали члены королевской семьи.
Для визуализации публикации выбрали фотографию принца Гарри, сделанную шесть лет назад в Дублине, куда принц приезжал с официальной миссией. Тогда он был еще членом королевской семьи, исполняющим обязанности.
В начале 2020 года принц Гарри с супругой Меган Маркл сложили исполнение королевских обязанностей и переехали сначала в Канаду, а затем в Калифорнию (США), где сейчас и живут с двумя детьми.
Отношения между ними и членами королевской семьи испортились после откровенного интервью телеведущей Опре Уинфри, сериала на стриминговой платформе Netflix и выпуска скандальных мемуаров "Запасной".
Не промолчал и брат Гарри, принц Уэльский, Уильям. На его с женой странице в X появился репост публикации королевской семьи. Принц Уильям и Кейт Миддлтон почти аналогично поздравили именинника с юбилеем, лишь поменяли местами слова: "Желаем счастливого 40-го дня рождения герцогу Сассекскому".
Напомним, ранее мы писали, что принц Гарри получит щедрый подарок от своей прабабушки. Также мы рассказывали, что женская сборная по регби смешно обнималась с королем Чарльзом III в Букингемском дворце.
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