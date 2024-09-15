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Несмотря на скандалы, Букингемский дворец поздравил принца Гарри с юбилеем

15 сентября 2024 23:35
Виталий Ковальчук - Редактор
Королевская семья лаконично поздравила принца Гарри с юбилеем
Герцог Сассекский, принц Гарри с супругой Меган Маркл. Фото: Reuters
Виталий Ковальчук - Редактор

В воскресенье, 15 сентября, принцу Гарри исполнилось 40 лет. Впервые за длительное время родственники публично поздравили его с днем ​​рождения.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях британской королевской семьи.

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Принца Гарри поздравили с днем ​​рождения

Королевская семья Великобритании впервые с 2021 года официально поздравила герцога Сассекского с днем ​​рождения. До этого Букингемский дворец публично игнорировал именины принца Гарри.

"Желаем герцогу Сассекскому счастливого 40-го дня рождения", — лаконично написали члены королевской семьи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by The Royal Family (@theroyalfamily)

Для визуализации публикации выбрали фотографию принца Гарри, сделанную шесть лет назад в Дублине, куда принц приезжал с официальной миссией. Тогда он был еще членом королевской семьи, исполняющим обязанности.

В начале 2020 года принц Гарри с супругой Меган Маркл сложили исполнение королевских обязанностей и переехали сначала в Канаду, а затем в Калифорнию (США), где сейчас и живут с двумя детьми.

Отношения между ними и членами королевской семьи испортились после откровенного интервью телеведущей Опре Уинфри, сериала на стриминговой платформе Netflix и выпуска скандальных мемуаров "Запасной".

Не промолчал и брат Гарри, принц Уэльский, Уильям. На его с женой странице в X появился репост публикации королевской семьи. Принц Уильям и Кейт Миддлтон почти аналогично поздравили именинника с юбилеем, лишь поменяли местами слова: "Желаем счастливого 40-го дня рождения герцогу Сассекскому".

Напомним, ранее мы писали, что принц Гарри получит щедрый подарок от своей прабабушки. Также мы рассказывали, что женская сборная по регби смешно обнималась с королем Чарльзом III в Букингемском дворце.

принц Гарри День рождения соцсети принц Уильям королевская семья

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