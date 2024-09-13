Король Чарльз зустрівся із жіночою командою з регбі Black Ferns

Король Чарльз із жіночою збірною з регбі. Фото: Reuters

Король Чарльз ІІІ зворушливо пообіймався з новозеландською жіночою командою з регбі Black Ferns. Зустріч зі спортсменками проходила у Букінгемському палаці.

Про це повідомляє People.

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Жіноча збірна Нової Зеландії з регбі відкинула правила про те, що не можна торкатися королівських осіб, коли вони сміливо попросили обійнятися із 75-річним Чарльзом під час зустрічі в Букінгемському палаці.

"Так, ми всі хотіли обійнятися. Але, тільки якщо ви не проти", — сказала одна зі спортсменок.

Чарльз ІІІ посміхнувся, привітав їх і погодився на теплі обійми.

"Обіймемося? Чому б і ні!" — сказав монарх.

Король обійняв декількох гравців Black Ferns. Він потім пожартував, що це було "все одно, що бути розчавленим у сутичці".

Король Чарльз із Black Ferns. Фото: Reuters

Король Чарльз із жіночою збірною з регбі. Фото: Reuters

Чарльз ІІІ зустрівся з жіночою збірною з регбі під час їхнього візиту до Великої Британії, щоб зіграти з командою England's Red Roses на стадіоні Allianz у Лондоні 14 вересня.

Нагадаємо, король Чарльз вшанував пам'ять своєї матері королеви Єлизавети II у другі роковини її смерті. А також король Великої Британії разом із дружиною Каміллою наступного місяця вирушить у насичену п’ятиденну подорож до Австралії.