Король Чарльз зустрівся із жіночою командою з регбі Black Ferns

Жіноча збірна з регбі кумедно пообіймалася з королем Чарльзом у Букінгемському палаці — відео
Король Чарльз ІІІ зворушливо пообіймався з новозеландською жіночою командою з регбі Black Ferns. Зустріч зі спортсменками проходила у Букінгемському палаці.
Про це повідомляє People.
Король Чарльз привітав спортсменок
Жіноча збірна Нової Зеландії з регбі відкинула правила про те, що не можна торкатися королівських осіб, коли вони сміливо попросили обійнятися із 75-річним Чарльзом під час зустрічі в Букінгемському палаці.
"Так, ми всі хотіли обійнятися. Але, тільки якщо ви не проти", — сказала одна зі спортсменок.
Чарльз ІІІ посміхнувся, привітав їх і погодився на теплі обійми.
"Обіймемося? Чому б і ні!" — сказав монарх.
Король обійняв декількох гравців Black Ferns. Він потім пожартував, що це було "все одно, що бути розчавленим у сутичці".
Чарльз ІІІ зустрівся з жіночою збірною з регбі під час їхнього візиту до Великої Британії, щоб зіграти з командою England's Red Roses на стадіоні Allianz у Лондоні 14 вересня.
Нагадаємо, король Чарльз вшанував пам'ять своєї матері королеви Єлизавети II у другі роковини її смерті. А також король Великої Британії разом із дружиною Каміллою наступного місяця вирушить у насичену п’ятиденну подорож до Австралії.
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