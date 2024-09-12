Чарльз та Камілла у новому статусі завітають до Австралії

Король Великої Британії Чарльз III з дружиною Каміллою. Фото: Instagram/theroyalfamily

Король Великої Британії Чарльз III разом з дружиною Каміллою наступного місяця вирушить у насичену п’ятиденну подорож до австралійських міст Сідней та Канберра. Це перший візит монарха на континент з 2011 року.

Про це повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Чарльз III та Камілла збираються до Австралії

Король і королева востаннє відвідували Австралію як принц Уельський і герцогиня Корнуольська у 2018-му. Вже 18-22 жовтня цього року вони прилетять на континент в рамках першого туру британської королівської сім’ї після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022-го.

Для Чарльза цей візит дуже важливий, тому король активно до нього готується. Це стане першою можливістю для австралійської громадськості побачити його особисто у новому статусі. За своє життя Чарльз III 16 разів відвідував Австралію з офіційними візитами. Вперше він побував на далекому континенті в 1966 році.

Під час цього туру 75-річний король обговорюватиме, зокрема, зміни клімату та довкілля Австралії. Чарльз і Камілла приземляться на континент 18 жовтня. За протоколом їх офіційно привітають прем’єр-міністр Ентоні Альбанезе разом із генерал-губернатором.

Нагадаємо, раніше ми писали, що король Чарльз III вшанував у церкві пам'ять королеви Єлизавети II у другі роковини її смерті. Також ми розповідали, коли Кейт Міддлтон планує знову з'явитися на публіці на тлі лікування від раку.