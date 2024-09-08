Король Чарльз ІІІ і королева Камілла вшанували пам'ять покійної королеви Єлизавети II — фото

Король Чарльз ІІІ. Фото: Reuters

Король Чарльз ІІІ і королева Камілла вшанували пам'ять покійної королеви Єлизавети II у другу річницю її смерті. Королівське подружжя відвідало церковну службу поблизу Балморалу.

Про це пише Hello Magazine.

Читайте також:

Другі роковини смерті королеви Єлизавети II

У соціальних мережах королівської сім'ї з'явилося зворушливе фото Її Покійної Величності в яскравому цукерково-рожевому вбранні.

"Пам'ятаємо королеву Єлизавету II, 1926-2022", — йдеться в повідомленні.

Також Король і Королева Великої Британії вшанували пам'ять Єлизавети II відвідавши церковну службу в церкві Краті Кірк поблизу Балморалу.

Король Чарльз був одягнений в елегантний чорний костюм і білу сорочку, з невеликим букетом рожевих квітів, приколотим до лацкана піджака.

Королева Камілла підкреслила фігуру в зеленому піджаку з червоно-зеленими шотландськими лацканами та доповнила свій образ зеленим капелюхом, прикрашеним пером.

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла дорогою до церкви Краті Кірк. Фото: Reuters

Єлизавета II померла в Балморалі, Абердиншир, 8 вересня 2022 року у віці 96 років. Її Величність правила Великою Британією 70 років.

Раніше принц Вільям та принц Гаррі вперше зустрілися за довгий час. А раніше ми писали, що засумутило принца Гаррі під час туру Колумбією.