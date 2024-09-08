Король Чарльз ІІІ і королева Камілла вшанували пам'ять покійної королеви Єлизавети II — фото

Король Чарльз вшанував у церкві пам'ять королеви Єлизавети II у другі роковини її смерті
Король Чарльз ІІІ і королева Камілла вшанували пам'ять покійної королеви Єлизавети II у другу річницю її смерті. Королівське подружжя відвідало церковну службу поблизу Балморалу.
Про це пише Hello Magazine.
Другі роковини смерті королеви Єлизавети II
У соціальних мережах королівської сім'ї з'явилося зворушливе фото Її Покійної Величності в яскравому цукерково-рожевому вбранні.
"Пам'ятаємо королеву Єлизавету II, 1926-2022", — йдеться в повідомленні.
Також Король і Королева Великої Британії вшанували пам'ять Єлизавети II відвідавши церковну службу в церкві Краті Кірк поблизу Балморалу.
Король Чарльз був одягнений в елегантний чорний костюм і білу сорочку, з невеликим букетом рожевих квітів, приколотим до лацкана піджака.
Королева Камілла підкреслила фігуру в зеленому піджаку з червоно-зеленими шотландськими лацканами та доповнила свій образ зеленим капелюхом, прикрашеним пером.
Єлизавета II померла в Балморалі, Абердиншир, 8 вересня 2022 року у віці 96 років. Її Величність правила Великою Британією 70 років.
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