Королева Камілла стала першою покровителькою Асоціації стрільців — деталі

Королева Камілла шокувала прихильників чудернацьким капелюшком
Королева Камілла стала покровителькою Асоціації стрільців. На урочистий захід дружина монарха вдягнула дивний капелюх.
Світлини виклали на офіційній сторінці Instagram.
Королева Камілла стала першою покровителькою Асоціації стрільців
Дружина короля Чарльза відвідала урочистий захід. Вона стала першою покровителькою Асоціації стрільців. Це організація влаштовує форум для ветеранів стрільців усіх рангів, а також для їхніх сімей. Головна мета — залишатися на зв'язку з полком, надавати дружбу, підтримку та допомогу.
Полк стрільців сформували у 2007 році і він є найбільшим у британській армії.
На подію королева Камілла вдягнула чорний капелюх з чорним хутром. Він нагадав її шанувальникам головний символ франшизи "Гаррі Поттера", який розподіляв учнів по факультетах.
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