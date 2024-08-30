Королева Камілла стала першою покровителькою Асоціації стрільців — деталі

Королева Камілла. Фото: Reuters

Королева Камілла стала покровителькою Асоціації стрільців. На урочистий захід дружина монарха вдягнула дивний капелюх.

Світлини виклали на офіційній сторінці Instagram.

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Королева Камілла стала першою покровителькою Асоціації стрільців

Дружина короля Чарльза відвідала урочистий захід. Вона стала першою покровителькою Асоціації стрільців. Це організація влаштовує форум для ветеранів стрільців усіх рангів, а також для їхніх сімей. Головна мета — залишатися на зв'язку з полком, надавати дружбу, підтримку та допомогу.

Полк стрільців сформували у 2007 році і він є найбільшим у британській армії.

На подію королева Камілла вдягнула чорний капелюх з чорним хутром. Він нагадав її шанувальникам головний символ франшизи "Гаррі Поттера", який розподіляв учнів по факультетах.

Королева Камілла у дивацькому капелюсі. Фото: instagram/theroyalfamily

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