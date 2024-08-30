Королева Камилла шокировала поклонников причудливой шляпкой
Королева Камилла стала покровительницей Ассоциации стрелков. На торжественное мероприятие супруга монарха надела странную шляпу.
Фотографии выложили на официальной странице Instagram.
Королева Камилла стала первой покровительницей Ассоциации стрелков
Жена короля Чарльза посетила торжественное мероприятие. Она стала первой покровительницей Ассоциации стрелков. Эта организация устраивает форум для ветеранов стрелков всех рангов, а также для их семей. Главная цель — оставаться на связи с полком, оказывать дружбу, поддержку и помощь.
Полк стрелков сформировали в 2007 году и он является самым большим в британской армии.
На событие королева Камилла одела черную шляпу с черным мехом. Он напомнил ее поклонникам главный символ франшизы "Гарри Поттера", распределявший учеников по факультетам.
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