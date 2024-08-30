Королева Камилла. Фото: Reuters

Королева Камилла стала покровительницей Ассоциации стрелков. На торжественное мероприятие супруга монарха надела странную шляпу.

Фотографии выложили на официальной странице Instagram.

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Королева Камилла стала первой покровительницей Ассоциации стрелков

Жена короля Чарльза посетила торжественное мероприятие. Она стала первой покровительницей Ассоциации стрелков. Эта организация устраивает форум для ветеранов стрелков всех рангов, а также для их семей. Главная цель — оставаться на связи с полком, оказывать дружбу, поддержку и помощь.

Полк стрелков сформировали в 2007 году и он является самым большим в британской армии.

На событие королева Камилла одела черную шляпу с черным мехом. Он напомнил ее поклонникам главный символ франшизы "Гарри Поттера", распределявший учеников по факультетам.

Королева Камилла в дивацкой шляпе. Фото: instagram/theroyalfamily

Напомним, мы рассказывали о новых подробностях смерти королевы Елизаветы. Также друзья принца Гарри знают, почему он так расстроен и при чем здесь Великобритания.