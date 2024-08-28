Кейт Міддлтон та принц Вільям не встигли попрощатися з королевою Єлизаветою перед смертю — деталі

Покійна королева Єлизавета ІІ. Фото: facebook/The Royal Family

Королева Єлизавета II померла у замку Балморал раніше, ніж про це повідомили. Їй стало зле ще вранці 8 вересня, однак не всі рідні встигли з нею проститися.

Про це пише Daily Star.

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Світ дізнався про смерть королеви Єлизавети о 18:30 8 вересня 2022 року. Вона померла в улюбленому замку Балморал у віці 96 років. Однак її стан погіршився ще зранку. Ці деталі тримали у таємниці.

Перша ознака, що сталось щось непередбачуване в шотландській резиденції монархії, стала звістка про "виліт гелікоптера королеви з Віндзорського замку незадовго до 7-ї ранку". Він мав забрати принца Уельського з Дамфріс-гаусу в Ейрширі, де він зупинився тієї ночі. Він полетів до своєї матері, та це вже мало насторожити.

О 10:30 ранку Чарльз прибув до Балморала, за ним прибула Камілла, яка приїхала із сусіднього Біркголла. Натомість донька королеви принцеса Анна вже була поруч із матір'ю.

Медіа почали підозрювати, що Єлизавети помирає лише о 12:50. Тоді Букінгемський палац оголосив, що принци Вільям, Ендрю, Едвард і Софі прямують до Шотландії. За годину вилетів і принц Гаррі, однак без Меган Маркл.



Покійна королева Єлизавета ІІ і Меган Маркл. Фото: facebook/The Royal Family

Вони не встигли проститися з королевою, адже вона померла о 15:10 через "старість", так йдеться у свідоцтві.

Вільям, Кейт та інші члени королівської сім'ї приземлилися в аеропорту Абердіна о 15:50. Водночас як Гаррі прибув у Велику Британію лише о 18:45.

"Громадськість було поінформовано тільки після того, як було поінформовано всіх членів сім'ї", — розповів представник короля Чарльза.

Покійна королева Єлизавета ІІ і принц Гаррі. Фото: facebook/The Royal Family

Однак у своїх мемуарах "Запасний" принц Гаррі писав, що дізнався про смерть своєї бабусі від журналістів BBC. Напередодні йому зателефонував батько і повідомив, що бабусі гіршає. Також попросив не брати із собою дружину Меган через її напружені стосунки з монархією.

"Коли літак почав знижуватися, я побачив, що мені прийшло повідомлення від Меган, мій телефон загорівся. Це було повідомлення від Мег: "Подзвони мені, коли отримаєш це". Я зайшов на сайт BBC. Моя бабуся померла. Мій батько став королем", — згадував Гаррі.

Нагадаємо, друзі принца Гаррі вважають, що він сумує за родиною та Великою Британією. Також будинок Маркл, в якому вона бачилась із чоловіком, виставили на продаж.