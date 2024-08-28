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Уильям и Кейт не успели — появились новые шокирующие подробности смерти королевы Елизаветы

28 августа 2024 20:00
Антонина Завадская - Редактор
Кейт Миддлтон и принц Уильям не успели проститься с королевой Елизаветой перед смертью.
Покойная королева Елизавета II. Фото: facebook/The Royal Family
Антонина Завадская - Редактор

Королева Елизавета II умерла в замке Балморал раньше, чем сообщили. Ей стало плохо еще утром 8 сентября, но не все родные успели с ней проститься.

Об этом пишет Daily Star.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям не успели проститься с королевой Елизаветой перед смертью

Мир узнал о смерти королевы Елизаветы в 18:30 8 сентября 2022 года. Она скончалась в любимом замке Балморал в возрасте 96 лет. Однако ее состояние ухудшилось еще утром. Эти детали держали в секрете.

Первым признаком, что произошло нечто непредсказуемое в шотландской резиденции монархии, стало известие о "вылете вертолета королевы из Виндзорского замка незадолго до 7 утра". Он должен был забрать принца Уэльского из Дамфрис-гауса в Эйршире, где он остановился в ту ночь. Он полетел к матери, и это уже должно было насторожить.

В 10:30 утра Чарльз прибыл в Балморал, за ним прибыла Камилла, приехавшая из соседнего Бирголла. Дочь же королевы принцесса Анна уже была рядом с матерью.

Медиа начали подозревать, что Елизаветы умирает, только в 12:50. Тогда Букингемский дворец объявил, что принцы Уильям, Эндрю, Эдвард и Софи направляются в Шотландию. Через час вылетел и принц Гарри, однако без Меган Маркл.

Покойная королева Елизавета II и Меган Маркл. Фото: facebook/The Royal Family

Покойная королева Елизавета II и Меган Маркл. Фото: facebook/The Royal Family

Они не успели проститься с королевой, ведь она умерла в 15:10 из-за "старости", говорится в свидетельстве.

Уильям, Кейт и другие члены королевской семьи приземлились в аэропорту Абердина в 15:50. В то же время Гарри прибыл в Великобританию только в 18:45.

"Общественность была проинформирована только после того, как были проинформированы все члены семьи", — рассказал представитель короля Чарльза.

Покойная королева Елизавета II и принц Гарри. Фото: facebook/The Royal Family
Покойная королева Елизавета II и принц Гарри. Фото: facebook/The Royal Family

Однако в своих мемуарах "Запасной" принц Гарри писал, что узнал о смерти своей бабушки от журналистов BBC. Накануне ему позвонил по телефону отец и сообщил, что бабушке хуже. Также попросил не брать с собой супругу Меган из-за ее напряженных отношений с монархией.

"Когда самолет начал снижаться, я увидел, что мне пришло сообщение от Меган: мой телефон загорелся. Это было сообщение от Мэг: "Позвони мне, когда получишь это". Я зашел на сайт BBC. Моя бабушка умерла. Мой отец стал королем", — вспоминал Гарри.

Напомним, друзья принца Гарри считают, что он скучает по семье и Великобритании. Также дом Маркл, в котором она виделась с мужем, был выставлен на продажу.

Меган Маркл королева Елизавета Кейт Миддлтон принц Уильям король Чарльз ІІІ королевская семья

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