Король Чарльз ІІІ. Фото: Reuters

Король Чарльз ІІІ и королева Камилла почтили память покойной королевы Елизаветы II во вторую годовщину ее смерти. Королевские супруги посетили церковную службу вблизи Балморала.

Об этом пишет Hello Magazine.

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В социальных сетях королевской семьи появилось трогательное фото Ее Покойного Величества в ярком конфетно-розовом наряде.

"Помним королеву Елизавету II, 1926-2022", — говорится в сообщении.

Также Король и Королева Великобритании почтили память Елизаветы II посетив церковную службу в церкви Крати Кирк вблизи Балморала.

Король Чарльз был одет в элегантный черный костюм и белую рубашку, с небольшим букетом розовых цветов, приколотым к лацкану пиджака.

Королева Камилла подчеркнула фигуру в зеленом пиджаке с красно-зелеными шотландскими лацканами и дополнила свой образ зеленой шляпой, украшенной пером.

Король Чарльз ІІІ и королева Камилла по дороге в церковь Крати Кирк. Фото: Reuters

Елизавета II скончалась в Балморале, Абердиншир, 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Ее Величество правила Великобританией 70 лет.

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