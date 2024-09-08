Король Чарльз почтил в церкви память королевы Елизаветы II во вторую годовщину ее смерти
Король Чарльз ІІІ и королева Камилла почтили память покойной королевы Елизаветы II во вторую годовщину ее смерти. Королевские супруги посетили церковную службу вблизи Балморала.
Об этом пишет Hello Magazine.
Вторая годовщина смерти королевы Елизаветы II
В социальных сетях королевской семьи появилось трогательное фото Ее Покойного Величества в ярком конфетно-розовом наряде.
"Помним королеву Елизавету II, 1926-2022", — говорится в сообщении.
Также Король и Королева Великобритании почтили память Елизаветы II посетив церковную службу в церкви Крати Кирк вблизи Балморала.
Король Чарльз был одет в элегантный черный костюм и белую рубашку, с небольшим букетом розовых цветов, приколотым к лацкану пиджака.
Королева Камилла подчеркнула фигуру в зеленом пиджаке с красно-зелеными шотландскими лацканами и дополнила свой образ зеленой шляпой, украшенной пером.
Елизавета II скончалась в Балморале, Абердиншир, 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Ее Величество правила Великобританией 70 лет.
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