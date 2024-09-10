Кейт Міддлтон планує відвідати День пам'яті у листопаді

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Instagram/katemiddletonprincessofwales

Кейт Міддлтон може з'явитися на публіці на тлі лікування від раку вже цієї осені. Принцеса Уельська сподівається не пропустити важливу дату в королівському календарі.

Про це повідомляє The Sunday Times.

Читайте також:

Публічний вихід Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська планує приєднатися до свого чоловіка принца Вільяма і свекра короля Чарльза ІІІ разом з іншими членами королівської сім'ї до Дня вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців у Поминальну неділю в листопаді.

Така церемонія є головною подією в королівському календарі. Якщо вона візьме участь у ній, то це стане для Кейт важливою публічною появою. Все залежатиме від того, як вона почуватиметься на той момент.

Наразі немає підтвердженої дати її повернення до виконання королівських обов'язків і не заплановано жодних офіційних зустрічей. Кейт також не буде супроводжувати Вільяма в Кейптауні на врученні премії Earthshot Prize на початку листопада.

Нагадаємо, подруга, яка розбила серце принцу Гаррі, народила другу дитинку від чоловіка. А раніше стало відомо, як почувається хворий на рак король.