Кейт Міддлтон планує відвідати День пам'яті у листопаді

Стало відомо, коли Кейт Міддлтон планує знову з'явитися на публіці на тлі лікування від раку
Кейт Міддлтон може з'явитися на публіці на тлі лікування від раку вже цієї осені. Принцеса Уельська сподівається не пропустити важливу дату в королівському календарі.
Про це повідомляє The Sunday Times.
Публічний вихід Кейт Міддлтон
Принцеса Уельська планує приєднатися до свого чоловіка принца Вільяма і свекра короля Чарльза ІІІ разом з іншими членами королівської сім'ї до Дня вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців у Поминальну неділю в листопаді.
Така церемонія є головною подією в королівському календарі. Якщо вона візьме участь у ній, то це стане для Кейт важливою публічною появою. Все залежатиме від того, як вона почуватиметься на той момент.
Наразі немає підтвердженої дати її повернення до виконання королівських обов'язків і не заплановано жодних офіційних зустрічей. Кейт також не буде супроводжувати Вільяма в Кейптауні на врученні премії Earthshot Prize на початку листопада.
Нагадаємо, подруга, яка розбила серце принцу Гаррі, народила другу дитинку від чоловіка. А раніше стало відомо, як почувається хворий на рак король.
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