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Стало известно, когда Кейт Миддлтон планирует снова появиться на публике на фоне лечения от рака

10 сентября 2024 07:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Кейт Миддлтон планирует посетить День памяти в ноябре
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Instagram/katemiddletonprincessofwales
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Кейт Миддлтон может появиться на публике на фоне лечения от рака уже этой осенью. Принцесса Уэльская надеется не упустить важную дату в королевском календаре.

Об этом сообщает The Sunday Times.

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Принцесса Уэльская планирует присоединиться к своему мужу принцу Уильяму и свекру королю Чарльзу ІІІ вместе с другими членами королевской семьи к Дню памяти о погибших военнослужащих в Поминальное воскресенье в ноябре.

Такая церемония является основным событием в королевском календаре. Если она примет участие в ней, это станет для Кейт важным публичным появлением. Все будет зависеть от того, как она будет чувствовать себя на тот момент.

Пока нет подтвержденной даты ее возвращения к исполнению королевских обязанностей и не запланировано никаких официальных встреч. Кейт также не будет сопровождать Уильяма в Кейптауне на вручении премии Earthshot Prize в начале ноября.

Напомним, подруга, разбившая сердце принца Гарри, родила второго ребенка от мужа. А раньше стало известно, как чувствует себя больной раком король.

Кейт Миддлтон рак лечение королевская семья онкология

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