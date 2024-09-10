Кейт Миддлтон планирует посетить День памяти в ноябре

Стало известно, когда Кейт Миддлтон планирует снова появиться на публике на фоне лечения от рака
Кейт Миддлтон может появиться на публике на фоне лечения от рака уже этой осенью. Принцесса Уэльская надеется не упустить важную дату в королевском календаре.
Об этом сообщает The Sunday Times.
Публичный выход Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская планирует присоединиться к своему мужу принцу Уильяму и свекру королю Чарльзу ІІІ вместе с другими членами королевской семьи к Дню памяти о погибших военнослужащих в Поминальное воскресенье в ноябре.
Такая церемония является основным событием в королевском календаре. Если она примет участие в ней, это станет для Кейт важным публичным появлением. Все будет зависеть от того, как она будет чувствовать себя на тот момент.
Пока нет подтвержденной даты ее возвращения к исполнению королевских обязанностей и не запланировано никаких официальных встреч. Кейт также не будет сопровождать Уильяма в Кейптауне на вручении премии Earthshot Prize в начале ноября.
Напомним, подруга, разбившая сердце принца Гарри, родила второго ребенка от мужа. А раньше стало известно, как чувствует себя больной раком король.
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