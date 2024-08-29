Вільям був у захваті від прозорої сукні Кейт Міддлтон — фото

Кейт Міддлтон та принц Вільям. Фото: Reuters

Вихід Кейт Міддлтон у прозорій сукні чи не найскандальніший день для королівської родини. Адже майбутня королева ще в молодості заробила собі славу бунтарки. Однак, принцу Вільяму це дуже сподобалось.

Про це пише Daily Mail.

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Вільям був у захваті від прозорої сукні Кейт Міддлтон

Принцеса ще під час навчання в університеті Сент-Ендрюса у 2002 році змогла потрапити на шпальту газет. Вона тоді ще не зустрічалась з Вільямом і була звичайною студенткою. Кейт приєдналася до благодійного показу мод DONT WALK, який приурочили до півріччя з дня теракту на вежах-близнюках в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року.

Тоді принцеса вдягнула прозору сукню, скрізь яку добре виднілась її чорна спідня білизна. Тоді Вільям був у захваті і сказав своєму другу Фергусу Бойду: "Вау! Кейт гаряча".

Також принц, щоб побачити шоу, купив місце в першому ряду за 200 фунтів стерлінгів (264 долари). Він намагався бути непоміченим, однак не вийшло. Його захоплене обличчя також потрапило в заголовки газет.

Стаття про сукню Кейт Міддлтон. Фото: газета Daily Mail

Відомо, що Кейт мала вдягнути спідницю, яку створила студентка текстильного факультету Шарлотта Тодд. Втім, вдягнула її вище і зробили мінісукню. Це був справжній виклик, адже до цього майбутня дружина короля вдягала сорочки, джинси та джемпери.

Стаття про вихід Кейт Міддлтон у прозорій сукні. Фото: газета Daily Mail

Минули роки і вже у 2011 році скандальну сукню розіграли на аукціоні за 78 тисяч фунтів стерлінгів, тобто 103 тисячі доларів.

Беззаперечно, що той вечір став переломним моментом у взаєминах Кейт і Вільяма. Хоча на той момент вони зустрічались з іншими, принц зробив перший крок і запропонував бути разом. Втім, Кейт відмовила. Холод тривав лише кілька тижнів. Після 8 років стосунків пара заручилась у листопаді 2010 року і побралась наступного року.

Нагадаємо, друзі принца Гаррі розсекретили, що засмутило його в Колумбії. Також хвора Кейт Міддлтон відвідала недільну службу.