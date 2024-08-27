Кейт Міддлтон з'явилась на публіці під час лікування раку

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Instagram/katemiddletonprincessofwales

Онкохвора Кейт Міддлтон рідко з'являється на публіці через лікування. Втім, цієї неділі принцеса Уельська разом з родиною відвідала церкву в маєтку Балморал.

Про це пише People.

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Цієї неділі, 25 серпня принцеса Уельська була помічено з родиною по дорозі на ранкову службу в церкву. В авто разом із Кейт Міддлтон сидів принц Вільям та принц Джордж.

Для виходу Кейт обрала світло-коричневий тренч у клітинку від Holland Cooper, який вона доповнила коричневим фетровим капелюхом від Hicks & Brown. Вільям був одягнений в темно-синій костюм.Принц та принцеса Уельські спілкувалися по дорозі на церковну службу.

До них приєдналися король Чарльз і королева Камілла, а також принц Едвард і Софі, герцогиня Единбурзька, та їхній син Джеймс Уессекський.

Кейт Міддлтон та принц Вільям. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Кейт Міддлтон та принц Вільям .Фото: TheImageDirect.com

Король Чарльз і королева Камілла. Фото: TheImageDirect.com

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