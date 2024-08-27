Кейт Міддлтон з'явилась на публіці під час лікування раку

Онкохвора Кейт Міддлтон разом з королівською родиною відвідала недільну службу
Онкохвора Кейт Міддлтон рідко з'являється на публіці через лікування. Втім, цієї неділі принцеса Уельська разом з родиною відвідала церкву в маєтку Балморал.
Про це пише People.
Кейт Міддлтон провела час з родиною
Цієї неділі, 25 серпня принцеса Уельська була помічено з родиною по дорозі на ранкову службу в церкву. В авто разом із Кейт Міддлтон сидів принц Вільям та принц Джордж.
Для виходу Кейт обрала світло-коричневий тренч у клітинку від Holland Cooper, який вона доповнила коричневим фетровим капелюхом від Hicks & Brown. Вільям був одягнений в темно-синій костюм.Принц та принцеса Уельські спілкувалися по дорозі на церковну службу.
До них приєдналися король Чарльз і королева Камілла, а також принц Едвард і Софі, герцогиня Единбурзька, та їхній син Джеймс Уессекський.
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