Кейт Миддлтон появилась на публике во время лечения рака

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Instagram/katemiddletonprincessofwales

Онкобольная Кейт Миддлтон редко появляется на публике из-за лечения. Впрочем, в это воскресенье принцесса Уэльская вместе с семьей посетила церковь в имении Балморал.

Об этом пишет People.

Читайте также:

Кейт Миддлтон провела время с семьей

В это воскресенье, 25 августа принцесса Уэльская была замечена с семьей по дороге на утреннюю службу в церковь. В автомобиле вместе с Кейт Миддлтон сидел принц Уильям и принц Джордж.

Для выхода Кейт выбрала светло-коричневый тренч в клетку от Holland Cooper, которую она дополнила коричневой фетровой шляпой от Hicks & Brown. Уильям был одет в темно-синий костюм. Принц и принцесса Уэльски общались по дороге на церковную службу.

К ним присоединились король Чарльз и королева Камилла, а также принц Эдвард и Софи, герцогиня Эдинбургская и их сын Джеймс Уэссекский.

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Кейт Миддлтон и принц Уильям .Фото: TheImageDirect.com

Король Чарльз и королева Камилла. Фото: TheImageDirect.com

Напомним, принц Гарри попал в скандал. А также стало известно, поздравила ли королевская семья Меган Маркл с днем рождения.