Кейт Міддлтон показалася із новою прикрасою — фото

У мережі обговорюють нову каблучку Кейт Мідлтон
Принцеса Уельська несподівано записала разом із чоловіком, принцом Вільямом звернення до британських спортсменів та подякувала за їх наполегливу працю на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Багато шанувальників королівської родини помітили нову прикрасу на безіменному пальці Кейт, яка викликала багато суперечок.
Про це пише Page Six.
Обручка Кейт Міддлтон
На кадрах відеозвернення принцеса Уельська постала в улюбленому топі у смужку від Ralph Lauren Breton, який доповнила ніжним золотим ланцюжком на шиї.
Втім, шанувальники звернули увагу на її безіменний палець. Ліву руку Кейт Міддлтон прикрашала вишукана обручка з сапфіром і діамантами.
Дехто припускає, що це може бути старий перстень з гранатом і перлами, який принц Вільям подарував принцесі, коли вони зустрічалися.
Однак та каблучка з рожевого золота прикрашена каменями лише наполовину, а прикраса на відео повністю вкрита каменями.
Інші шанувальники королівської родини припускають, що на Кейт знаменита каблучка для заручин, що колись належала покійній принцесі Діані.
Нагадаємо, королівська родина не привітала Меган Маркл з днем народження. А раніше ми писали, що принц Гаррі потрапив у скандал з нагородою на честь американського військового.
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