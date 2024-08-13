Кейт Міддлтон показалася із новою прикрасою — фото

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Instagram/katemiddletonprincessofwales

Принцеса Уельська несподівано записала разом із чоловіком, принцом Вільямом звернення до британських спортсменів та подякувала за їх наполегливу працю на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Багато шанувальників королівської родини помітили нову прикрасу на безіменному пальці Кейт, яка викликала багато суперечок.

Про це пише Page Six.

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Обручка Кейт Міддлтон

На кадрах відеозвернення принцеса Уельська постала в улюбленому топі у смужку від Ralph Lauren Breton, який доповнила ніжним золотим ланцюжком на шиї.

Втім, шанувальники звернули увагу на її безіменний палець. Ліву руку Кейт Міддлтон прикрашала вишукана обручка з сапфіром і діамантами.

Дехто припускає, що це може бути старий перстень з гранатом і перлами, який принц Вільям подарував принцесі, коли вони зустрічалися.

Однак та каблучка з рожевого золота прикрашена каменями лише наполовину, а прикраса на відео повністю вкрита каменями.

Прикраса Кейт Міддлтон. Фото: скриншот Instagram

Інші шанувальники королівської родини припускають, що на Кейт знаменита каблучка для заручин, що колись належала покійній принцесі Діані.

Нагадаємо, королівська родина не привітала Меган Маркл з днем народження. А раніше ми писали, що принц Гаррі потрапив у скандал з нагородою на честь американського військового.