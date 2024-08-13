Кейт Миддлтон показалась с новым украшением — фото

В сети обсуждают новое кольцо Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская неожиданно записала вместе с мужем принцем Уильямом обращение к британским спортсменам и поблагодарила за их упорный труд на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Многие поклонники королевской семьи заметили новое украшение на безымянном пальце Кейт, которое вызвало много споров.
Об этом пишет Page Six.
Кольцо Кейт Миддлтон
На кадрах видеообращения принцесса Уэльская предстала в любимом топе в полоску от Ralph Lauren Breton, который дополнила нежной золотой цепочкой на шею.
Впрочем, поклонники обратили внимание на ее безымянный палец. Левую руку Кейт Миддлтон украшало изысканное кольцо с сапфиром и бриллиантами.
Некоторые предполагают, что это может быть старое кольцо с гранатом и жемчугом, которое принц Уильям подарил принцессе, когда они встречались.
Однако то кольцо из розового золота украшено камнями только наполовину, а украшение на видео полностью покрыто камнями.
Другие поклонники королевской семьи предполагают, что на Кейт знаменитое кольцо для помолвки, когда-то принадлежавшее покойной принцессе Диане.
Напомним, королевская семья не поздравила Меган Маркл с днем рождения. Раньше мы писали, что принц Гарри попал в скандал с наградой в честь американского военного.
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