Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Reuters

Выход Кейт Миддлтон в прозрачном платье едва ли не самый скандальный день для королевской семьи. Ведь будущая королева еще в молодости заработала славу бунтарки. Однако принцу Уильяму это очень понравилось.

Об этом пишет Daily Mail.

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Уильям был в восторге от прозрачного платья Кейт Миддлтон

Принцесса еще во время учебы в университете Сент-Эндрюса в 2002 году смогла попасть на полосу газет. Она тогда еще не встречалась с Уильямом и была обычной студенткой. Кейт присоединилась к благотворительному показу мод DONT WALK, приуроченному к полугодию со дня теракта на башнях-близнецах в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Тогда принцесса надела прозрачное платье, везде которое хорошо виднелось ее черное нижнее белье. Тогда Уильям был в восторге и сказал своему другу Фергусу Бойду: "Вау! Кейт горячая".

Также принц, чтобы увидеть шоу, купил место в первом ряду за 200 фунтов стерлингов (264 доллара). Он пытался быть незамеченным, но не получилось. Его восторженное лицо также попало в заголовки газет.

Статья о платье Кейт Миддлтон. Фото: газета Daily Mail

Известно, что Кейт должна была надеть юбку, которую создала студентка текстильного факультета Шарлотта Тодд. Впрочем, надела ее выше и сделала мини платье. Это был настоящий вызов, ведь до этого будущая жена короля надевала рубашки, джинсы и джемпера.

Статья о выходе Кейт Миддлтон в прозрачном платье. Фото: газета Daily Mail

Прошли годы и уже в 2011 году скандальное платье разыграли на аукционе за 78 тысяч фунтов стерлингов, то есть 103 тысяч долларов.

Безусловно, тот вечер стал переломным моментом во взаимоотношениях Кейт и Уильяма. Хотя в тот момент они встречались с другими, принц сделал первый шаг и предложил быть вместе. Впрочем, Кейт отказала. Холод длился всего несколько недель. После 8 лет отношений пара обручилась в ноябре 2010 года и обручилась в следующем году.

Напомним, друзья принца Гарри рассекретили, что огорчило его в Колумбии. Также больная Кейт Миддлтон посетила воскресную службу.