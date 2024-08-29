Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Стала известна реакция принца Уильяма на прозрачное платье Кейт Миддлтон — фото arrow

Стала известна реакция принца Уильяма на прозрачное платье Кейт Миддлтон — фото

29 августа 2024 07:00
Антонина Завадская - Редактор
Уильям был в восторге от прозрачного платья Кейт Миддлтон.
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Reuters
Антонина Завадская - Редактор

Выход Кейт Миддлтон в прозрачном платье едва ли не самый скандальный день для королевской семьи. Ведь будущая королева еще в молодости заработала славу бунтарки. Однако принцу Уильяму это очень понравилось.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Уильям был в восторге от прозрачного платья Кейт Миддлтон

Принцесса еще во время учебы в университете Сент-Эндрюса в 2002 году смогла попасть на полосу газет. Она тогда еще не встречалась с Уильямом и была обычной студенткой. Кейт присоединилась к благотворительному показу мод DONT WALK, приуроченному к полугодию со дня теракта на башнях-близнецах в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Тогда принцесса надела прозрачное платье, везде которое хорошо виднелось ее черное нижнее белье. Тогда Уильям был в восторге и сказал своему другу Фергусу Бойду: "Вау! Кейт горячая".

Также принц, чтобы увидеть шоу, купил место в первом ряду за 200 фунтов стерлингов (264 доллара). Он пытался быть незамеченным, но не получилось. Его восторженное лицо также попало в заголовки газет.

Статья о платье Кейт Миддлтон. Фото: газета Daily Mail.
Статья о платье Кейт Миддлтон. Фото: газета Daily Mail

Известно, что Кейт должна была надеть юбку, которую создала студентка текстильного факультета Шарлотта Тодд. Впрочем, надела ее выше и сделала мини платье. Это был настоящий вызов, ведь до этого будущая жена короля надевала рубашки, джинсы и джемпера.

Статья о выходе Кейт Миддлтон в прозрачном платье. Фото: газета Daily Mail.
Статья о выходе Кейт Миддлтон в прозрачном платье. Фото: газета Daily Mail

Прошли годы и уже в 2011 году скандальное платье разыграли на аукционе за 78 тысяч фунтов стерлингов, то есть 103 тысяч долларов.

Безусловно, тот вечер стал переломным моментом во взаимоотношениях Кейт и Уильяма. Хотя в тот момент они встречались с другими, принц сделал первый шаг и предложил быть вместе. Впрочем, Кейт отказала. Холод длился всего несколько недель. После 8 лет отношений пара обручилась в ноябре 2010 года и обручилась в следующем году.

Напомним, друзья принца Гарри рассекретили, что огорчило его в Колумбии. Также больная Кейт Миддлтон посетила воскресную службу.

скандал Кейт Миддлтон принц Уильям королевская семья Великобритания

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:19 В Киеве обломки дрона упали на частную территорию — начался пожар

07:11 Заявление на отсрочку — является ли оно документом для патрулей ТЦК

07:01 ПриватБанк и другие финучреждения штрафуют украинцев до 20% — детали

06:40 В Украине сильно выросли цены на золото — сколько стоят драгоценные металлы в конце августа

06:31 Жара в Украине остается, однако будут и дожди — какую погоду прогнозируют сегодня

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

06:30 Оставили повестку на заборе — считается ли она врученной

06:30 В Украине снизились цены на пшеницу — сколько стоит зерно в конце августа

06:16 Россия бросила своих граждан на Курщине на произвол судьбы, — Верещук

06:10 Клиенты Ощадбанка могут получить персонального помощника — условия

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

07:19 В Киеве обломки дрона упали на частную территорию — начался пожар

07:11 Заявление на отсрочку — является ли оно документом для патрулей ТЦК

07:01 ПриватБанк и другие финучреждения штрафуют украинцев до 20% — детали

06:40 В Украине сильно выросли цены на золото — сколько стоят драгоценные металлы в конце августа

06:31 Жара в Украине остается, однако будут и дожди — какую погоду прогнозируют сегодня

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

06:30 Оставили повестку на заборе — считается ли она врученной

06:30 В Украине снизились цены на пшеницу — сколько стоит зерно в конце августа

06:16 Россия бросила своих граждан на Курщине на произвол судьбы, — Верещук

06:10 Клиенты Ощадбанка могут получить персонального помощника — условия

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

Эксклюзив

20:03 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

26 августа 2024

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Text

23:22 Курская операция, мобилизация и провал Путина — эксклюзивное интервью Подоляка для Новини.LIVE

Text

20:00 Нардеп назвала компромиссную сумму для экономического бронирования

Text

17:54 Разрешение для ТЦК стрелять в случае угрозы жизни — адвокат прокомментировал

Text

17:50 Сколько объектов в РФ можно ударить ракетами ATACMS, если б США сняли ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 Реформа Укрзализныци для евроинтеграции — нардеп назвал основную идею

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

Text

15:42 Отсутствие билетов в Укрзализныце — нардеп объяснил причину дефицита

Text

15:27 Строительство дороги в 18 км от фронта — нардеп Крейденко объяснил, кто за это отвечает

Text

14:51 Экономический аналитик Себастьянович объяснил, почему экономическое бронирование будет неэффективным

Text

13:04 Российский обстрел Кривого Рога и его последствия — эфир День.LIVE

Text

12:18 Пять новых механизированных бригад ВСУ подготовят по стандартам НАТО, — военный эксперт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации