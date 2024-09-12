Чарльз и Камилла в новом статусе посетят Австралию

Король Великобритании Чарльз III с супругой Камиллой. Фото: Instagram/theroyalfamily

Король Великобритании Чарльз III вместе с женой Камиллой в следующем месяце отправится в насыщенное пятидневное путешествие в австралийские города Сидней и Канберра. Это первый визит монарха на континент с 2011 года.

Об этом сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Чарльз III и Камилла собираются в Австралию

Король и королева последний раз посещали Австралию как принц Уэльский и герцогиня Корнуольская в 2018-м. Уже 18-22 октября этого года они прилетят на континент в рамках первого тура британской королевской семьи после смерти Елизаветы II в сентябре 2022-го.

Для Чарльза этот визит очень важен, поэтому король активно к нему готовится. Это станет первой возможностью для австралийской общественности увидеть его лично в статусе короля. За свою жизнь Чарльз III 16 раз посещал Австралию с официальными визитами. В первый раз он побывал на далеком континенте в 1966 году.

Во время тура 75-летний король будет обсуждать, в частности, изменения климата и окружающую среду Австралии. Чарльз и Камилла приземлятся на континенте 18 октября. По протоколу их официально поприветствуют премьер-министр Энтони Альбанезе вместе с генерал-губернатором.

Напомним, ранее мы писали, что король Чарльз III почтил в церкви память королевы Елизаветы II во вторую годовщину ее смерти. Также мы рассказывали, когда Кейт Миддлтон планирует снова появиться на публике на фоне лечения от рака.