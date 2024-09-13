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Женская сборная по регби смешно пообнималась с королем Чарльзом в Букингемском дворце — видео

13 сентября 2024 07:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Король Чарльз встретился с женской командой по регби Black Ferns
Король Чарльз с женской сборной по регби. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Король Чарльз ІІІ трогательно пообнимался с новозеландской женской командой по регби Black Ferns. Встреча со спортсменками проходила в Букингемском дворце.

Об этом сообщает People.

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Posted by The Royal Family (@theroyalfamily)

Женская сборная Новой Зеландии по регби отвергла правило о том, что нельзя прикасаться к королевским лицам, когда они смело попросили обняться с 75-летним Чарльзом во время встречи в Букингемском дворце.

"Да, мы все хотели обняться. Но только если вы не против", — сказала одна из спортсменок.

Чарльз III улыбнулся, поприветствовал их и согласился на теплые объятия.

"Обнимемся? Почему бы и нет!" — сказал монарх.

Король обнял нескольких игроков Black Ferns. Он потом пошутил, что это было "все равно, что быть раздавленным в схватке".

Женская сборная по регби смешно обнималась с королем Чарльзом в Букингемском дворце — видео - фото 1
Король Чарльз из Black Ferns. Фото: Reuters
Женская сборная по регби смешно обнималась с королем Чарльзом в Букингемском дворце — видео - фото 2
Король Чарльз с женской сборной по регби. Фото: Reuters

Чарльз ІІІ встретился с женской сборной по регби во время их визита в Великобританию, для игры с командой England's Red Roses на стадионе Allianz в Лондоне 14 сентября.

Напомним, король Чарльз почтил память своей матери королевы Елизаветы II во вторую годовщину ее смерти. А также король Великобритании вместе с женой Камиллой в следующем месяце отправится в насыщенное пятидневное путешествие в Австралию.

Великобритания король Чарльз ІІІ королевская семья регби спортсмены

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