Король Чарльз встретился с женской командой по регби Black Ferns

Женская сборная по регби смешно пообнималась с королем Чарльзом в Букингемском дворце — видео
Король Чарльз ІІІ трогательно пообнимался с новозеландской женской командой по регби Black Ferns. Встреча со спортсменками проходила в Букингемском дворце.
Об этом сообщает People.
Король Чарльз поприветствовал спортсменок
Женская сборная Новой Зеландии по регби отвергла правило о том, что нельзя прикасаться к королевским лицам, когда они смело попросили обняться с 75-летним Чарльзом во время встречи в Букингемском дворце.
"Да, мы все хотели обняться. Но только если вы не против", — сказала одна из спортсменок.
Чарльз III улыбнулся, поприветствовал их и согласился на теплые объятия.
"Обнимемся? Почему бы и нет!" — сказал монарх.
Король обнял нескольких игроков Black Ferns. Он потом пошутил, что это было "все равно, что быть раздавленным в схватке".
Чарльз ІІІ встретился с женской сборной по регби во время их визита в Великобританию, для игры с командой England's Red Roses на стадионе Allianz в Лондоне 14 сентября.
Напомним, король Чарльз почтил память своей матери королевы Елизаветы II во вторую годовщину ее смерти. А также король Великобритании вместе с женой Камиллой в следующем месяце отправится в насыщенное пятидневное путешествие в Австралию.
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