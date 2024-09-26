Стало известно, почему принц Гарри действительно отправился светский тур без жены

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

Решение принца Гарри самостоятельно вылететь в Нью-Йорк, чтобы встретиться с членами королевской семьи и знаменитостями перед самостоятельной поездкой в Великобританию, свидетельствует о том, что он полон решимости "открыть" новые возможности и "самоутверждаться" после 40 лет.

Об этом пишет Daily Mail.

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Герцог Сассекский находился в Монтесито восемь дней и уехал на калифорнийское мероприятие, организованное Кевином Костнером, без американской супруги. Принц посетил ужин, организованный Всемирной организацией здравоохранения, тепло поздравив королеву Бельгии Матильду по прибытии.

Принц Гарри. Фото: Reuters

Во время своей поездки в Нью-Йорк он также будет поддерживать благотворительные организации и предприятия, занимающиеся домашними животными, в частности African Parks, HALO Trust, Diana Award и Travalyst. И полетит в Лондон для своего ежегодного визита, чтобы поддержать WellChild на их церемонии награждения снова без супруги.

Говорят, что в этом месяце он запланировал выходные для друзей, чтобы отметить свое 40-летие.

Биограф Фил Дампир сказал: "Гарри иногда чувствует себя запасной частью, и он часто выглядит недовольным, когда бывает с Меган на мероприятиях в Калифорнии. Я думаю, что он достиг точки, когда хочет для себя большего. Ему исполнилось 40, и он, я думаю, что он отчаянно стремится найти какой-то новый смысл своей жизни, и это, кажется, предполагает. дальнейшее самостоятельное отделение. У него несколько дней в Нью-Йорке, а затем он направляется в Лондон на событие WellChild, в котором он участвовал годами. Меган не хочет возвращаться в эту страну, поэтому ему придется лететь самостоятельно".

Сообщается, что Гарри общался с несколькими старыми друзьями перед визитом в Великобританию.

Принц Гарри. Фото: Reuters

"Я уверен, что ему не хватает друзей, с которыми он мог бы пойти выпить пива и по-настоящему расслабиться. Чем больше он будет заниматься делами сам и создавать новые проекты, тем больше вероятность, что он сможет исцелиться и, в конце концов, уладить некоторые разногласия со своей семьей, но это будет долгий путь", — сказал Дампир.

Королевский эксперт и журналист-расследователь Том Бауэр сказал, что на следующей неделе отъезд Гарри показывает, что он пытается "заявить о себе" самостоятельно.

"Это не просто повторяющиеся сольные выходы Гарри, свидетельствующие об изменении его стиля жизни и стратегии самоутверждения — не в последнюю очередь в Великой Британии", — говорит эксперт.

Напомним, принца Гарри перепутали с принцем Уильямом. А раньше стало известно, когда принца Гарри звали настоящими именами.