Незручний момент — принца Гаррі сплутали з його братом

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Під час благодійного заходу біля свого будинку в Каліфорнії принца Гаррі сплутали зі його старшим братом принцом Вільямом. Герцог Сассекський відвідав щорічний One805Live! в маєтку Кевіна Костнера на березі океану в Каліфорнії.

Про це пише Daily Mail.

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Гаррі прийшов на захід без супроводу дружини Меган Маркл, яка, як повідомляється, була хвора. Під час заходу принц вручав нагороду місцевій пілотці Лорен Кортні і пожартував, що їм обом комфортніше керувати вертольотами, ніж стояти на сцені.

Річард Маркс та принц Гаррі. Фото: соціальні мережі

Такі зірки, як Роб Лоу, Джефф Бріджес і Пінк, відвідали захід, щоб відзначити героїзм рятувальників Санта-Барбари, а Річард Маркс був одним із музикантів, які виступали.

Після виступу на благодійному концерті Річард Маркс коротко поспілкувалася з принцом, що дружина Річарда Дейзі Фуентес зняла на камеру та опублікувала розмову між ними в соціальних мережах.

Потім Дейзі опублікувала фото з чоловіком та принцом Гаррі. Однак вона помилково позначила обліковий запис принца та принцеси Уельських в Instagram. Швидко виправивши помилку, Дейзі позначила обліковий запис Instagram "Принц Гаррі Англійський", який веде королівський фанат і має 410 000 підписників.

Принц Гаррі публічно використовував Instagram лише через колишній обліковий запис "Кенсінгтонський палац", який згодом перейменовано в офіційний канал принца та принцеси Уельських, і SussexRoyal, який був неактивним після того, як герцог і герцогиня Сассекські відмовилися працювати як члени королівської сім'ї.

Річард Маркс майже не впізнав принца, коли вперше пройшов повз нього. Після завершення сету американський співак зійшов зі сцени, але ледь не пропустив принца Гаррі, який чекав, щоб привітати його з виступом.

Зафіксувавши цей момент, дружина Річарда, Дейзі, зняла незручну зустріч між непомітною співаком та принцом.

Марксу підказали "Річард, принц Гаррі", коли королівська особа привітала зірку: "Гей! Молодець".

Нагадаємо, стало відомо, за яких обставин принца Гаррі називали справжнім ім'ям. А раніше ми писали, що Меган Маркл не видаляли зі святкового фото принца Гаррі.