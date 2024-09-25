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Неудобный момент — принца Гарри спутали с его братом

25 сентября 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Неудобный момент – принца Гарри спутали с его братом
Принц Гарри. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Во время благотворительного мероприятия у своего дома в Калифорнии принца Гарри спутали с его старшим братом, принцем Уильямом. Герцог Сассекский посетил ежегодный One805Live! в имении Кевина Костнера на берегу океана в Калифорнии.

Об этом пишет Daily Mail.

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Гарри пришел на мероприятие без сопровождения супруги Меган Маркл, которая, как сообщается, заболела. Во время мероприятия принц вручал награду местному пилоту Лорен Кортни и пошутил, что им обоим комфортнее управлять вертолетами, чем стоять на сцене.

 

Ричард Маркс и принц Гарри
Ричард Маркс и принц Гарри. Фото: социальные сети

 

Такие звезды, как Роб Лоу, Джефф Бриджес и Пинк, посетили мероприятие, чтобы отметить героизм спасателей Санта-Барбары, а Ричард Маркс был одним из выступавших музыкантов.

После выступления на благотворительном концерте Ричард Маркс коротко пообщалась с принцем, что супруга Ричарда Дейзи Фуэнтес сняла на камеру и опубликовала разговор между ними в социальных сетях.

Затем Дейзи опубликовала фото с супругом и принцем Гарри. Однако она ошибочно обозначила аккаунт принца и принцессы Уэльских в Instagram. Быстро исправив ошибку, Дейзи обозначила аккаунт Instagram "Принц Гарри Английский", который ведет королевский фанат и имеет 410 000 подписчиков.

Принц Гарри публично использовал Instagram только с прежней учетной записи "Кенсингтонский дворец", которая впоследствии переименована в официальный канал принца и принцессы Уэльских, и SussexRoyal, который был неактивен после того, как герцог и герцогиня Сассекские отказались работать как члены королевской семьи.

Ричард Маркс почти не узнал принца, когда впервые прошел мимо. После завершения сета американский певец сошел со сцены, но едва не пропустил принца Гарри, ожидавшего поздравить его с выступлением.

Зафиксировав этот момент, супруга Ричарда, Дейзи, сняла неловкую встречу между певцом и принцем.

Марксу подсказали "Ричард, принц Гарри", когда королевское лицо поздравило звезду: "Эй! Молодец".

Напомним, стало известно, при каких обстоятельствах принца Гарри называли настоящим именем. Раньше мы писали, что Меган Маркл не удаляли с праздничного фото принца Гарри.

Великобритания принц Гарри Кейт Миддлтон принц Уильям королевская семья

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