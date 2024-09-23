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Стало відомо, чому Меган Маркл пропустила благодійний концерт Кевіна Костнера

23 вересня 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Стало відомо, чому Меган Маркл пропустила благодійний концерт Кевіна Костнера
Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Принц Гаррі відвідав благодійний концерт Кевіна Костнера. На захід герцог Сассекський прибув сам, адже Меган Маркл, як повідомлялося, "захворіла". Захід проходить в маєтку Костнера на березі океану в Каліфорнії.

Про це пише Daily Mail.

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Серед зірок були також Джефф Бріджес, Роб Лоу та Пінк. Гаррі і Меган відвідали цю подію минулого року, і багато хто сподівався, що Меган завітає знову.

 

Принц Гаррі
Принц Гаррі. Фото: Reuters

 

Однак джерело підтвердило, що "вона хвора і не змогла прийти". Очікується, що Гаррі на вихідних поїде до Нью-Йорка, щоб відвідати інші заходи, зокрема церемонію вручення нагород Diana Awards і захід, організований Halo Trust, у якому брала участь Діана.

Це сталося після того, як стало відомо, що принц Гаррі повернеться до Великої Британії пізніше цього місяця, щоб відвідати гучний благодійний захід у Лондоні. Було оголошено, що герцог Сассекський стане гостем щорічної церемонії вручення нагород WellChild Awards у ролі мецената благодійної організації.

 

Принц Гаррі
Принц Гаррі. Фото: Reuters

 

Національна благодійна організація для важкохворих дітей є однією з небагатьох британських організацій, з якими принц підтримував зв’язки після відходу з королівських обов’язків і переїзду до США.

Він вирішив залишитися на посаді, яку обіймав протягом 16 років, коли його покійна бабуся, королева Єлизавета, попросила його відмовитися від інших королівських патронатів як тепер непрацюючого члена сім’ї.

Його дружина Меган, герцогиня Сассекська, не буде на заході. Згідно з деякими повідомленнями, вона пообіцяла ніколи більше не ступати на територію Великобританії, і коли вона прилетіла до Великобританії на початку цього року, коли пара відвідувала Нігерію, вона навіть не вийшла за межі аеропорту.

Гаррі може поїхати до Великої Британії, щоб відвідати церемонію нагородження, після того, як Букінгемський і Кенсінгтонський палаци вирішили привітати його з 40-річчям у своїх соціальних мережах.

Оскільки король зараз проживає в Шотландії, але регулярно повертається до Лондона для лікування раку, це може дати можливість батькові та сину зустрітися приватно.

Однак король має серйозні заходни в Шотландії всього за два дні до Гаррі, він і королева Камілла відвідують шотландський парламент, щоб відзначити його 25-річчя.

Нагадаємо, стало відомо, за яких обставин принца Гаррі називали справжнім ім'ям. А раніше ми писали, що Меган Маркл не видаляли зі святкового фото принца Гаррі.

принц Гаррі Меган Маркл благодійність закордонні зірки зірки

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