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Стало известно, почему Меган Маркл пропустила благотворительный концерт Кевина Костнера

23 сентября 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Стало известно, почему Меган Маркл пропустила благотворительный концерт Кевина Костнера
Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Принц Гарри посетил благотворительный концерт Кевина Костнера. На мероприяти герцог Сассекский прибыл сам, ведь Меган Маркл, как сообщалось, "заболела". Концерт проходит в имении Костнера на берегу океана в Калифорнии.

Об этом пишет Daily Mail.

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Среди звезд были также Джефф Бриджес, Роб Лоу и Пинк. Гарри и Меган посетили это событие в прошлом году, и многие надеялись, что Меган придет снова.

 

Принц Гарри
Принц Гарри. Фото: Reuters

 

Однако источник подтвердил, что "она больна и не смогла прийти". Ожидается, что Гарри на выходных поедет в Нью-Йорк, чтобы посетить другие мероприятия, в частности церемонию вручения наград Diana Awards и мероприятие, организованное Halo Trust, в котором принимала участие Диана.

Это произошло после того, как стало известно, что принц Гарри вернется в Великобританию позже в этом месяце, чтобы посетить громкое благотворительное мероприятие в Лондоне. Было объявлено, что герцог Сассекский станет гостем ежегодной церемонии вручения наград WellChild Awards в качестве мецената благотворительной организации.

 

Принц Гарри
Принц Гарри. Фото: Reuters

 

Национальная благотворительная организация для тяжелобольных детей является одной из немногих британских организаций, с которыми принц поддерживал связи после отхода от королевских обязанностей и переезда в США.

Он решил остаться в должности, которую занимал в течение 16 лет, когда его покойная бабушка, королева Елизавета, попросила его отказаться от других королевских патронатов как теперь неработающего члена семьи.

Его супруга Меган, герцогиня Сассекская, не будет на мероприятии. Согласно некоторым сообщениям, она пообещала никогда больше не ступать на территорию Великобритании, и когда она прилетела в Великобританию в начале этого года, когда пара посещала Нигерию, она даже не вышла за пределы аэропорта.

Гарри может поехать в Великобританию, чтобы посетить церемонию награждения после того, как Букингемский и Кенсингтонский дворцы решили поздравить его с 40-летием в своих социальных сетях.

Поскольку король сейчас проживает в Шотландии, но регулярно возвращается в Лондон для лечения рака, это может дать возможность отцу и сыну встретиться лично.

Однако король имеет серьезные мероприятия в Шотландии всего за два дня до Гарри, он и королева Камилла посетят шотландский парламент, чтобы отметить его 25-летие.

Напомним, стало известно, при каких обстоятельствах принца Гарри называли настоящим именем. Раньше мы писали, что Меган Маркл не удаляли с праздничного фото принца Гарри.

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