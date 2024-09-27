Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Экс-сотрудница Меган Маркл рассказала о характере герцогини arrow

Экс-сотрудница Меган Маркл рассказала о характере герцогини

27 сентября 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Экссотрудница Меган Маркл рассказала о характере герцогини
Меган Маркл. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Мандана Даяни, родившаяся в Иране, но выросшая в США, работала президентом Archewell в течение 18 месяцев до декабря 2022 года. Предприниматель является лишь одним из нескольких бывших сотрудников Archewell, публично поддержавших пару после того, как Меган назвали "герцогиней Трудной".

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Бывшая сотрудница Меган Маркл поделилась впечатлениями от работы с ней

Мандана, несколько раз появлявшаяся в документальном сериале Netflix о паре, объяснила, как "доброта, наставничество и поддержка", которые она получила от герцога и герцогини, "происходят тихо за закрытыми дверями".

 

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

 

"Доброта принца Гарри и Меган Маркл происходит за закрытыми дверями", — утверждает бывший босс Archewell, рассказывая о "невероятных" еженедельных обедах, которые герцогиня устраивала в их доме в Монтесито.

 

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

 

Вспоминая о самых счастливых моментах, когда она была в этой роли, она сказала: "Некоторые из моих любимых воспоминаний были во время наших еженедельных встреч в их доме в Монтесито, где Меган всегда подавала невероятные обеды, закуски и ее новейшие замечательные блюда".

Мандана также сказала, что "никогда не забудет", как герцогиня Сассекская сидела на полу своей кухни, звоня по телефону сенаторам, когда она кормила Лилибет, которой на тот момент было всего пять месяцев.

 

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

 

Меган позвонила сенаторам-республиканцам Сьюзен Коллинз из штата Мэн и Шелли Мур Капито из Западной Вирджинии обе сказали, что были шокированы тем, что герцогиня позвонила вдруг, и отметили, что она даже использовала свой королевский титул, чтобы лоббировать дело для оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком.

Бывший президент Archewell также рассказала, что уехала в Увалду, штат Техас, с Мегана после того, как 19 детей и двое учителей были убиты во время массовой стрельбы в школе. Активистка сказала, что Меган часы проводила с семьями жертв и ходила по комнате "один на один", где "обнималась и плакала вместе с ними".

 

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

 

Мандан подробно рассказывает о том, как Меган готовится к участию в торжественном мероприятии, прежде чем она покинула Archewell.

Активистка рассказала: "Я зашла в их комнату и увидела, что Меган заканчивала делать макияж и отпаривала комбинезон. Мы все сглотнули шампанского, а Меган танцевала под свой любимый список старых песен".

Хотя Мандана не уточнила, что это за событие, Меган надела белый комбинезон, чтобы посетить гала-церемонию Роберта Ф. Кеннеди Ripple of Hope Award в Нью-Йорке в декабре 2022 года — в тот же месяц, когда Мандана ушла в отставку.

 

Меган Маркл
Меган Маркл. Фото: Reuters

 

В течение 18 месяцев пребывания в Archewell Мандана сказала, что она была "в восторге" от скромности принца Гарри".

Более того, бывший президент Archewell говорит, что она все еще поддерживает связь со своими бывшими работодателями и разговаривала с герцогиней, чтобы спланировать обед.

Она добавила: "Это добрые, порядочные, заботливые люди, которых я с гордостью называю своими друзьями".

Напомним, принца Гарри спутали с принцем Уильямом. А раньше мы писали, что принц Гарри уехал в командировку без Меган Маркл.

принц Гарри Меган Маркл королевская семья слухи сплетни

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:16 Оккупанты атаковали Херсонскую область — есть попадания и погибший

08:07 Повестки по почте — глава Укрпочты раскрыл, какой вид имеет письмо с повесткой

08:05 Владимир Зеленский сегодня встретится с Дональдом Трампом

08:02 В Ивано-Франковске забронированный мужчина судился с ТЦК из-за мобилизации

08:00 Помощь от государства до 4,5 тыс. грн — кто получит с 1 октября

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

07:43 В Ростове раздавались мощные взрывы и возник пожар — что известно

07:26 Очереди на границе Украины — где фиксируют больше всего автомобилей утром

07:21 Мужчина подделал документы ДТЭК, чтобы сбежать за границу — как его наказал суд

07:07 Доллар, евро и злотый дешевеют — курс иностранных валют сегодня

08:16 Оккупанты атаковали Херсонскую область — есть попадания и погибший

08:07 Повестки по почте — глава Укрпочты раскрыл, какой вид имеет письмо с повесткой

08:05 Владимир Зеленский сегодня встретится с Дональдом Трампом

08:02 В Ивано-Франковске забронированный мужчина судился с ТЦК из-за мобилизации

08:00 Помощь от государства до 4,5 тыс. грн — кто получит с 1 октября

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

07:43 В Ростове раздавались мощные взрывы и возник пожар — что известно

07:26 Очереди на границе Украины — где фиксируют больше всего автомобилей утром

07:21 Мужчина подделал документы ДТЭК, чтобы сбежать за границу — как его наказал суд

07:07 Доллар, евро и злотый дешевеют — курс иностранных валют сегодня

07:03 Что значит, когда человеку очень хочется шоколада — объяснение ученных

Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Text

20:26 Нардеп сделал новое заявление о выборах в Украине — когда следует ожидать

Text

18:06 Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

Text

17:50 Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

Text

11:02 Военные нуждаются в мобилизации ребят младше 25 лет — почему возраст важен

Text

09:36 Юрист объяснил, от чего зависит размер выплат семьям погибших военных

Text

08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации