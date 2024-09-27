Экссотрудница Меган Маркл рассказала о характере герцогини

Меган Маркл. Фото: Reuters

Мандана Даяни, родившаяся в Иране, но выросшая в США, работала президентом Archewell в течение 18 месяцев до декабря 2022 года. Предприниматель является лишь одним из нескольких бывших сотрудников Archewell, публично поддержавших пару после того, как Меган назвали "герцогиней Трудной".

Об этом пишет Daily Mail.

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Мандана, несколько раз появлявшаяся в документальном сериале Netflix о паре, объяснила, как "доброта, наставничество и поддержка", которые она получила от герцога и герцогини, "происходят тихо за закрытыми дверями".

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

"Доброта принца Гарри и Меган Маркл происходит за закрытыми дверями", — утверждает бывший босс Archewell, рассказывая о "невероятных" еженедельных обедах, которые герцогиня устраивала в их доме в Монтесито.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

Вспоминая о самых счастливых моментах, когда она была в этой роли, она сказала: "Некоторые из моих любимых воспоминаний были во время наших еженедельных встреч в их доме в Монтесито, где Меган всегда подавала невероятные обеды, закуски и ее новейшие замечательные блюда".

Мандана также сказала, что "никогда не забудет", как герцогиня Сассекская сидела на полу своей кухни, звоня по телефону сенаторам, когда она кормила Лилибет, которой на тот момент было всего пять месяцев.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

Меган позвонила сенаторам-республиканцам Сьюзен Коллинз из штата Мэн и Шелли Мур Капито из Западной Вирджинии обе сказали, что были шокированы тем, что герцогиня позвонила вдруг, и отметили, что она даже использовала свой королевский титул, чтобы лоббировать дело для оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком.

Бывший президент Archewell также рассказала, что уехала в Увалду, штат Техас, с Мегана после того, как 19 детей и двое учителей были убиты во время массовой стрельбы в школе. Активистка сказала, что Меган часы проводила с семьями жертв и ходила по комнате "один на один", где "обнималась и плакала вместе с ними".

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

Мандан подробно рассказывает о том, как Меган готовится к участию в торжественном мероприятии, прежде чем она покинула Archewell.

Активистка рассказала: "Я зашла в их комнату и увидела, что Меган заканчивала делать макияж и отпаривала комбинезон. Мы все сглотнули шампанского, а Меган танцевала под свой любимый список старых песен".

Хотя Мандана не уточнила, что это за событие, Меган надела белый комбинезон, чтобы посетить гала-церемонию Роберта Ф. Кеннеди Ripple of Hope Award в Нью-Йорке в декабре 2022 года — в тот же месяц, когда Мандана ушла в отставку.

Меган Маркл. Фото: Reuters

В течение 18 месяцев пребывания в Archewell Мандана сказала, что она была "в восторге" от скромности принца Гарри".

Более того, бывший президент Archewell говорит, что она все еще поддерживает связь со своими бывшими работодателями и разговаривала с герцогиней, чтобы спланировать обед.

Она добавила: "Это добрые, порядочные, заботливые люди, которых я с гордостью называю своими друзьями".

Напомним, принца Гарри спутали с принцем Уильямом. А раньше мы писали, что принц Гарри уехал в командировку без Меган Маркл.