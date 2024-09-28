Кейт Міддлтон відвідала балет

Кейт Міддлтон на тлі завершення курсу хіміотерапії відвідала балет
Кейт Міддлтон відвідала балетну виставу через два тижні після того, як оголосила про завершення курсу хіміотерапії. Принцеса Уельська потроху повертається до звичного життя.
Про це повідомляє People.
Кейт Міддлтон з'явилась на публіці
26 вересня принцеса Уельська приватно відвідала ранкову виставу "Жизель" у виконанні Англійського національного балету в лондонському театрі Садлерс в Уельсі.
Кейт настільки сподобалася вистава, що вона захотіла особисто подякувати її учасникам у соцмережах.
"Вітаю і дякую за надзвичайно отужне, зворушливе і надихаюче виконання "Жизелі" Акрама Хана. Творчість у найкращому вигляді!" — написала принцеса Уельська в соціальній мережі X.
Принцеса Кейт, як відомо, дуже цікавиться балетом і до початку лікування часто водила свою доньку, 9-річну принцесу Шарлотту, на вистави.
Принцеса Уельська розповіла в березні, що вона лікується від раку і більшу частину цього року перебувала поза увагою громадськості, щоб приділяти більше уваги своєму здоров'ю в приватному житті. На початку вересня вона повідомила про те, що завершила курс хіміотерапії і зараз потроху повертається до звичного життя.
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