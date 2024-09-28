Кейт Міддлтон відвідала балет

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Instagram/katemiddletonprincessofwales

Кейт Міддлтон відвідала балетну виставу через два тижні після того, як оголосила про завершення курсу хіміотерапії. Принцеса Уельська потроху повертається до звичного життя.

Про це повідомляє People.

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26 вересня принцеса Уельська приватно відвідала ранкову виставу "Жизель" у виконанні Англійського національного балету в лондонському театрі Садлерс в Уельсі.

Кейт настільки сподобалася вистава, що вона захотіла особисто подякувати її учасникам у соцмережах.

"Вітаю і дякую за надзвичайно отужне, зворушливе і надихаюче виконання "Жизелі" Акрама Хана. Творчість у найкращому вигляді!" — написала принцеса Уельська в соціальній мережі X.

Принцеса Кейт, як відомо, дуже цікавиться балетом і до початку лікування часто водила свою доньку, 9-річну принцесу Шарлотту, на вистави.

Принцеса Уельська розповіла в березні, що вона лікується від раку і більшу частину цього року перебувала поза увагою громадськості, щоб приділяти більше уваги своєму здоров'ю в приватному житті. На початку вересня вона повідомила про те, що завершила курс хіміотерапії і зараз потроху повертається до звичного життя.

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