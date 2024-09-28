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Кейт Миддлтон на фоне завершения курса химиотерапии посетила балет

28 сентября 2024 07:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Кейт Миддлтон посетила балет
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Instagram/katemiddletonprincessofwales
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Кейт Миддлтон посетила балетное представление через две недели после того, как объявила о завершении курса химиотерапии. Принцесса Уэльская понемногу возвращается к привычной жизни.

Об этом сообщает People.

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26 сентября принцесса Уэльска частно посетила утреннее представление "Жизель" в исполнении Английского национального балета в лондонском театре Садлерс в Уэльсе.

Кейт настолько понравился спектакль, что она захотела лично поблагодарить ее участников в соцсетях.

"Приветствую и благодарю за чрезвычайно отважное, трогательное и вдохновляющее исполнение "Жизели" Акрама Хана. Творчество в лучшем виде!", — написала принцесса Уэльская в социальной сети X.

Принцесса Кейт, как известно, очень интересуется балетом и до начала лечения часто водила свою дочь, 9-летнюю принцессу Шарлотту, на представления.

Принцесса Уэльская рассказала в марте, что она лечится от рака и большую часть этого года находилась без внимания общественности, чтобы уделять больше внимания своему здоровью в частной жизни. В начале сентября она сообщила о том, что завершила курс химиотерапии и сейчас постепенно возвращается к привычной жизни.

Напомним, стало известно, при каких обстоятельствах принца Гарри называли настоящим именем. Раньше мы писали, что Меган Маркл не удаляли с праздничного фото принца Гарри.

Кейт Миддлтон хобби театр балет королевская семья

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