Весілля принцеси Беатріс. Фото: Instagram/edomapellimozzi

В британській королівській родині очікується поповнення. Донька брата короля Чарльза III, принца Ендрю, 36-річна принцеса Беатріс вагітна другою дитиною.

Про це у своїх соцмережах повідомила королівська сім’я.

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Для доньки принца Ендрю дитина стане другою, а для її 40-річного чоловіка, італійського аристократа Едоардо Мапеллі-Моцці — третьою. Ще у 2011 році від колишньої дівчини у нього народився син Крістофер, який зараз живе з новою родиною батька. У 2021-му у шлюбі з Беатріс народилася їх дочка Сієнна. Пара відгуляла весілля за рік до цього.

"Її Королівська Високість принцеса Беатріс і містер Едоардо Мапеллі Моцці дуже раді повідомити, що на початку весни вони чекають на другу спільну дитину, яка стане братом і сестрою для восьмирічного Вулфа і трирічної Сієнни. Його Величність Король був проінформований, і обидві сім'ї раді цій новині", — йдеться в заяві Букінгемського палацу.

Майбутній син чи дочка принцеси відсуне молодшу сестру Беатріс, 34-річну принцесу Євгенію, на 12-те місце у черзі на престол. Першим в черзі є принц Уельський, Вільям.

Беатріс відома своїми теплими стосунками з його дружиною, Кейт Міддлтон. Принца Вільяма вона активно підтримувала під час лікування принцеси Уельської від раку.

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