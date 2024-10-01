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Племінниця короля Чарльза вагітна другою дитиною — зміни в черзі на трон

1 жовтня 2024 21:34
Віталій Ковальчук - Редактор
Принцеса Беатріс вагітна другою дитиною
Весілля принцеси Беатріс. Фото: Instagram/edomapellimozzi
Віталій Ковальчук - Редактор

В британській королівській родині очікується поповнення. Донька брата короля Чарльза III, принца Ендрю, 36-річна принцеса Беатріс вагітна другою дитиною. 

Про це у своїх соцмережах повідомила королівська сім’я.

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Для доньки принца Ендрю дитина стане другою, а для її 40-річного чоловіка, італійського аристократа Едоардо Мапеллі-Моцці — третьою. Ще у 2011 році від колишньої дівчини у нього народився син Крістофер, який зараз живе з новою родиною батька. У 2021-му у шлюбі з Беатріс народилася їх дочка Сієнна. Пара відгуляла весілля за рік до цього.

"Її Королівська Високість принцеса Беатріс і містер Едоардо Мапеллі Моцці дуже раді повідомити, що на початку весни вони чекають на другу спільну дитину, яка стане братом і сестрою для восьмирічного Вулфа і трирічної Сієнни. Його Величність Король був проінформований, і обидві сім'ї раді цій новині", — йдеться в заяві Букінгемського палацу.

Майбутній син чи дочка принцеси відсуне молодшу сестру Беатріс, 34-річну принцесу Євгенію, на 12-те місце у черзі на престол. Першим в черзі є принц Уельський, Вільям.

Беатріс відома своїми теплими стосунками з його дружиною, Кейт Міддлтон. Принца Вільяма вона активно підтримувала під час лікування принцеси Уельської від раку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Чарльз поділився спогадами про останні дні життя королеви Єлизавети II.  Також ми розповідали, що експерт з мови тіла пояснив поведінку дружини принца Гаррі, Меган Маркл.

діти принцеса Беатріс вагітність королівська родина Велика Британія

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