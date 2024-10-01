Король Чарльз розповів про любов королеви Єлизавети до Шотландії

Король Чарльз ІІІ. Фото: Reuters

Король Чарльз виступив з промовою у шотландському парламенті з нагоди його 25-річчя. Він розповів, чому покійна королева Єлизавета обрала Балморал місцем, де вона провела свої останні дні.

Про це повідомляє People.

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"Моя покійна мати особливо цінувала час, проведений в Балморалі, і саме там, в найулюбленішому з місць, вона вирішила провести свої останні дні", — сказав монарх у своїй промові, до якої приєдналася королева Камілла.

Чарльз також додав, що Шотландія "завжди займала особливе місце в серцях його сім'ї і його особисто" і що його "улюблена бабуся пишалася шотландським корінням".

Королева Єлизавета померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років у замку Балморал в Абердинширі (Шотландія).

Король Чарльз ІІІ із покійною королевою Єлизаветою. Фото: Reuters

Відомо, що покійна монархиня приїжджала до Балморалу щонайменше раз на рік — зазвичай наприкінці літа разом з іншими членами королівської сім'ї та своїм покійним чоловіком принцом Філіпом.

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