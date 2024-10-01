Король Чарльз розповів про любов королеви Єлизавети до Шотландії

Король Чарльз поділився спогадами про останні дні королеви Єлизавети
Король Чарльз виступив з промовою у шотландському парламенті з нагоди його 25-річчя. Він розповів, чому покійна королева Єлизавета обрала Балморал місцем, де вона провела свої останні дні.
Про це повідомляє People.
Король Чарльз про королеву Єлизавету
"Моя покійна мати особливо цінувала час, проведений в Балморалі, і саме там, в найулюбленішому з місць, вона вирішила провести свої останні дні", — сказав монарх у своїй промові, до якої приєдналася королева Камілла.
Чарльз також додав, що Шотландія "завжди займала особливе місце в серцях його сім'ї і його особисто" і що його "улюблена бабуся пишалася шотландським корінням".
Королева Єлизавета померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років у замку Балморал в Абердинширі (Шотландія).
Відомо, що покійна монархиня приїжджала до Балморалу щонайменше раз на рік — зазвичай наприкінці літа разом з іншими членами королівської сім'ї та своїм покійним чоловіком принцом Філіпом.
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