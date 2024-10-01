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Король Чарльз поделился воспоминаниями о последних днях королевы Елизаветы

1 октября 2024 07:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Король Чарльз рассказал о любви королевы Елизаветы в Шотландию
Король Чарльз ІІІ. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Король Чарльз выступил с речью в шотландском парламенте по случаю его 25-летия. Он рассказал, почему покойная королева Елизавета выбрала Балморал местом, где она провела свои последние дни.

Об этом сообщает People.

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"Моя покойная мать особенно ценила время, проведенное в Балморале, и именно там, в любимом из мест, она решила провести свои последние дни", — сказал монарх в своей речи, к которой присоединилась королева Камилла.

Чарльз также добавил, что Шотландия "всегда занимала особое место в сердцах его семьи и его лично" и что его "любимая бабушка гордилась шотландскими корнями".

Королева Елизавета умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал в Абердиншире (Шотландия).

Король Чарльз ІІІ щемяще вспомнил покойную королеву Елизавету
Король Чарльз ІІІ с покойной королевой Елизаветой. Фото: Reuters

Известно, что покойная монархиня приезжала в Балморал по меньшей мере раз в год — обычно в конце лета вместе с другими членами королевской семьи и покойным мужем принцем Филиппом.

Напомним, эксперт по языку тела объяснил поведение Меган Маркл, крепко сжимающего принца Гарри за руку. А также Кейт Миддлтон посетила балетное представление спустя две недели после того, как объявила о завершении курса химиотерапии.

смерть королева Елизавета Шотландия король Чарльз ІІІ королевская семья

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