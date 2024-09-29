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Король Чарльз вшанував пам'ять зірки "Гаррі Поттера"

29 вересня 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Король Чарльз вшанував пам'ять зірки "Гаррі Поттера"
Король Чарльз. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Акторка Меггі Сміт померла на 90-му році життя у лікарні. Знаменитість була відома роллю професорки Мінерви Макґонеґел у фільму "Гаррі Поттер".

Король Чарльз виловився про втрату зірки у соціальній мережі.

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Король Великої Британії Чарльз та королева Камілла вшанували пам'ять актриси Меггі Сміт.

 

Король Чарльз та Меггі Сміт
Король Чарльз та Меггі Сміт. Фото: instagram.com/theroyalfamily/ 

 

Акторка пішла з життя у віці 89 років. Монарх підписав послання "Чарльз Р", використовуючи свій королівський підпис.

"Ми з дружиною були глибоко засмучені, дізнавшись про смерть дами Меггі Сміт. Оскільки завіса опускається над національним надбанням, ми приєднуємося до всіх людей у ​​всьому світі, щоб згадати з найщирішим захопленням і прихильністю її численні чудові виступи та її тепло та дотепність, які випромінювала як на сцені, так і поза нею", — сказав Чарльз.

Відома актриса та двічі лауреат премії "Оскар" була добре відома завдяки виконанню ролі професора Мінерви Макгонегел у франшизі про Гаррі Поттера, а також Вайолет Кроулі у серіалі "Аббатство Даунтон".

Нагадаємо, помер український актор Валерій Бассель. Раніше Емма Вотсон прокоментувала смерть колеги.

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