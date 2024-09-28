Герміона Емма Вотсон відреагувала на смерть зірки "Гаррі Поттера"

Акторка Емма Вотсон. Фото: instagram.com/emmawatson/

Акторка Емма Вотсон вшанувала пам'ять колеги за фільмом "Гаррі Поттер" Меггі Сміт. Зірка пішла з життя у віці 89 років.

Вотсон зробила допис у соціальній мережі.

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Виконавиця ролі Герміони опублікувала фотографію, зроблену з Меггі, де вони знімали сцену з фільму "Гаррі Поттер і Дарунки смерті: Частина 2".

Акторка Емма Вотсон на зйомках з Меггі Сміт. Фото: instagram.com/emmawatson/

"Коли я була молодша, я гадки не мала про легенду Меггі — жінку, з якою мені пощастило ділити простір. Тільки ставши дорослішою, я усвідомила, що ділила екран із справжнім втіленням величі. Вона була справжньою, чесною, веселою, поважала себе. Меггі, серед викладачів було багато чоловіків, і, присягаюсь, ти трималася молодцем. Дякую тобі за всю твою доброту. Я сумуватиму за тобою", — написала Вотсон.

Меггі Сміт була володаркою двох премій "Оскар", семи BAFTA, трьох "Золотих глобусів", трьох "Еммі", однієї премії "Тоні" та нагороди Гільдії кіноакторів США. 1989 року вона отримала титул дами-командора Британської імперії, а 1994 року увійшла до Акторської зали слави США.

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