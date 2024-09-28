Гермиона Эмма Уотсон отреагировала на смерть звезды "Гарри Поттера"

Актриса Эмма Уотсон. Фото: instagram.com/emmawatson/

Актриса Эмма Уотсон почтила память коллеги по фильму "Гарри Поттер" Мэгги Смит. Звезда ушла из жизни в возрасте 89 лет.

Уотсон сделала пост в социальной сети.

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Исполнительница роли Гермионы опубликовала фотографию, сделанную с Мэгги, где они снимали сцену из фильма "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2".

Актриса Эмма Уотсон на съемках с Мэгги Смит. Фото: instagram.com/emmawatson/

"Когда я была моложе, у меня не было понятия о легенде Мэгги — женщине, с которой мне посчастливилось делить пространство. Только став взрослее, я осознала, что делила экран с настоящим воплощением величия. Она была настоящей, честной, веселой и уважающей себя. Мэгги, среди преподавателей было много мужчин, и, клянусь, ты держалась молодцом. Благодарю тебя за всю твою доброту. Я буду скучать по тебе", — написала Уотсон.

Мэгги Смит была обладательницей двух премий "Оскар", семи BAFTA, трех "Золотых глобусов", трех "Эмми", одной премии "Тони" и награды Гильдии киноактеров США. В 1989 году она получила титул дамы-командора Британской империи, а в 1994 году вошла в Актерский зал славы США.

Напомним, ушел из жизни актер Валерий Бассель.