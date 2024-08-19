Помер Джон Апреа, який зіграв Сальваторе Тессіо у "Хрещеному батьку"

Актор Джон Апреа. Фото: скриншот з YouTube

Помер американський актор Джон Апреа, який зіграв молодого Сальваторе Тессіо у "Хрещеному батьку". Йому було 83 роки.

Про це пише The Hollywood reporter.

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Помер Джон Апреа

Апреа помер 5 серпня у Лос-Анджелесі. Про цю трагічну звістку повідомив його менеджер Вілл Левін.

Працюючи барменом у Лос-Анджелесі, Апреа познайомився з режисером Френсісом Фордом Копполою і пройшов прослуховування на роль Майкла Корлеоне у фільмі "Хрещений батько" (1972). Звісно, роль отримав Аль Пачіно, але Апреа знявся у першому сиквелі в ролі Тессіо, мафіозі, якого в оригіналі грав Ейб Вігода. За його словами, ця роль стала найвизначнішою у його кар'єрі.

Джон Апреа у "Хрещеному батьку". Фото: Paramount Pictures

Апреа також зіграв епізодичні ролі в серіалах "Маннікс", "Новачки", "ФБР", "Диво-жінка", "Шовкові переслідування", "Клан Сопрано", "Холодна справа", "Синя поліція Нью-Йорка" і "CSI", а також у фільмах "Степфордські дружини" (1975), "Американський гімн" (1986) і "Гра" (1997).

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