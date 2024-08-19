Умер Джон Апреа, сыгравший Сальваторе Тессио в "Крестном отце"

Ушел из жизни звезда "Крестного отца" и "Клан Сопрано"
Умер американский актер Джон Апреа, сыгравший молодого Сальваторе Тессио в "Крестном отце". Ему было 83 года.
Об этом пишет The Hollywood reporter.
Умер Джон Апреа
Апреа скончался 5 августа в Лос-Анджелесе. Об этом трагическом известии сообщил его менеджер Уилл Левин.
Работая барменом в Лос-Анджелесе, Апреа познакомился с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой и прошел прослушивание на роль Майкла Корлеона в фильме "Крестный отец" (1972). Конечно, роль получил Аль Пачино, но Апреа снялся в первом сиквеле в роли Тессио, мафиози, которого в оригинале играл Эйб Вигода. По его словам, эта роль стала величайшей в его карьере.
Апреа также сыграл эпизодические роли в сериалах "Манникс", "Новички", "ФБР", "Чудо-женщина", "Шелковые преследования", "Клан Сопрано", "Холодное дело", "Синяя полиция Нью-Йорка" и "CSI ", а также в фильмах "Степфордские дружины" (1975), "Американский гимн" (1986) и "Игра" (1997).
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