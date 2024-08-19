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Ушел из жизни звезда "Крестного отца" и "Клан Сопрано"

19 августа 2024 16:35
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Умер Джон Апреа, сыгравший Сальваторе Тессио в "Крестном отце"
Актер Джон Апреа. Фото: скриншот з YouTube
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Умер американский актер Джон Апреа, сыгравший молодого Сальваторе Тессио в "Крестном отце". Ему было 83 года.

Об этом пишет The Hollywood reporter.

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Умер Джон Апреа

Апреа скончался 5 августа в Лос-Анджелесе. Об этом трагическом известии сообщил его менеджер Уилл Левин.

Работая барменом в Лос-Анджелесе, Апреа познакомился с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой и прошел прослушивание на роль Майкла Корлеона в фильме "Крестный отец" (1972). Конечно, роль получил Аль Пачино, но Апреа снялся в первом сиквеле в роли Тессио, мафиози, которого в оригинале играл Эйб Вигода. По его словам, эта роль стала величайшей в его карьере.

Ушел из жизни звезда "Крестного отца" и "Клан Сопрано" - фото 1
Джон Апреа в "Крестном отце". Фото: Paramount Pictures

Апреа также сыграл эпизодические роли в сериалах "Манникс", "Новички", "ФБР", "Чудо-женщина", "Шелковые преследования", "Клан Сопрано", "Холодное дело", "Синяя полиция Нью-Йорка" и "CSI ", а также в фильмах "Степфордские дружины" (1975), "Американский гимн" (1986) и "Игра" (1997).

Напомним, ранее мы писали, что стали известны новые скандальные подробности смерти американского актера Мэттью Перри. Также мы рассказывали, что ушел из жизни легендарный актер Ален Делон.

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