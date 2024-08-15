Через хворобу Альцгеймера померла акторка Джина Роулендс

Актриса Джина Роулендс. Фото: New Line Cinema

Після тривалої боротьби з хворобою Альцгеймера пішла з життя зірка "Щоденника пам'яті" та "Іншої жінки" Джина Роулендс. Акторці було 94 роки.

Про це повідомляє Page Six.

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Пішла з життя акторка Джина Роулендс

Актриса померла в своєму будинку у Каліфорнії в оточенні близьких. На похоронах були присутні її чоловік Роберт Форрест і дочка Олександра "Ксан" Кассаветес.

Хоча точна причина її смерті досі не відома, її син Нік Кассаветіс повідомив про те, що акторка страждала від хвороби Альцгеймера. Це захворювання поступово руйнує пам'ять та інші важливі психічні функції.

Роулендс найбільш відома своїми спільними роботами зі своїм покійним чоловіком Джоном Кассаветісом, зокрема фільмами "Жінка під впливом" (1974) та "Глорія" (1980). За обидва фільми вона була номінована на премію "Оскар".

У стрічці "Щоденник пам'яті", яка була знята її сином сином Ніком Кассаветісом у 2004 році, Джина зіграла героїню, який страждає від деменції ( стан, при якому спостерігається деградація когнітивних функцій — Ред.).

Актриса Джина Роулендс зі своїм колегою Джеймсом Гарнером у стрічці "Щоденник пам'яті". Фото: New Line Cinema

Її останнім повнометражним фільмом стала комедія 2014 року "Шість уроків танців за шість тижнів", в якій вона знялася разом з Шайєнн Джексон. Наступного року вона пішла з Голлівуду.

Нагадаємо, померла акторка Конні Чіуме, яка грала в сиквелі "Чорна пантера". А також пішов з життя актор, що відомий за роллю у франшизі "Геловін".