Ріхард Люгнер помер після шостого весілля — деталі

Австрійський мільярдер Ріхард Люгнер. Фото: instagram/richardlugner

Мільярдер Ріхард Люгнер, який прославився яскравим світським життям, помер у віці — 91 рік. Його запам'ятають, як галантного капелюшника, поціновувача жіночої краси та справжнього героя кожного Віденського балу.

Про сумну звістку повідомили в Daily Mail.

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Австрійський мільярдер Ріхард Люгнер помер. Це сталося на його віллі через проблеми зі здоров'ям. Йому був 91 рік.

Люгнер прославився манірністю, великими статками та незабутнім світським життям. Він мав 6 шлюбів і останнє весілля зіграв нещодавно — 1 червня. Обраницею була акторка Сімоне "Бієне" Рейлендер, яка на 49 років молодша за нього.

Весілля Ріхарда Люгнера та Сімони Рейлендер. Фото: Newsflash

В Австрії його прозвали "містер Бетон", він займався будівництвом і двічі балотувався на президентських виборах, як незалежний кандидат. Обидва рази феєрично програв.

Ріхард Лугнер з Памелою Андерсон на Віденському балу в 2003. Фото: Shutterstock

Особливою його пристрастю був Віденський бал. Він щороку вибирав всесвітню зірку, яка його супроводжувала і платив за це шестизначні суми. Серед його супутниць були — Голді Гоун, Джоан Коллінз, Джейн Фонд, Памела Андерсон, герцогиня Сара "Фергі" Фергюсон, Івана Трамп, Елль Макферсон, Софі Лорен, Періс Гілтон і навіть Кім Кардаш'ян.

Ріхард Лугнер з Періс Гілтон на Віденському балу в 2007. Фото: Shutterstock

Востаннє разом з ним балом насолоджувалась Прісцилла Преслі, вдова Елвіса Преслі, коли вся увага була прикута до байопіку про її чоловіка.

Втім, характер у мільярдера був непростий. Він полюбляв різко критикувати своїх обранець. Кім Кардаш'ян він назвав "дратівливою", коли вона відмовилася з ним танцювати та залишила захід у 2014 році, отримавши при цьому гонорар у 500 тисяч євро. Пізніше зірка розповіла, що її образили расистські висловлювання одного з гостей.

Ріхард Лугнер з Кім Кардаш'ян на Віденському балу в 2014. Фото: Gisela Schober

Нагадаємо, померла акторка Конні Чіуме, яка грала в сиквелі "Чорна пантера". Також зірка кліпу Наталки Карпи загинув на фронті.