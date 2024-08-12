Рихард Люгнер умер после шестой свадьбы.

Австрийский миллиардер Рихард Люгнер. Фото: instagram/richardlugner

Миллиардер Рихард Люгнер, прославившийся яркой светской жизнью, умер в возрасте 91 года. Его запомнят как галантного шляпника, ценителя женской красоты и настоящего героя каждого Венского бала.

Грустное известие сообщили в Daily Mail.

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Рихард Люгнер скончался на 91 году жизни

Австрийский миллиардер Рихард Люгнер скончался. Это произошло на его вилле из-за проблем со здоровьем. Ему был 91 год.

Люгнер прославился чопорностью, большим состоянием и незабываемой светской жизнью. У него было 6 браков и последнюю свадьбу сыграл недавно — 1 июня. Избранницей была актриса Симоне "Биене" Рейлендер, которая на 49 лет младше его.

Свадьба Рихарда Люгнера и Симоны Рейлендер. Фото: Newsflash

В Австрии его прозвали "мистер Бетон", он занимался строительством и дважды баллотировался на президентских выборах как независимый кандидат. Оба раза феерически проиграл.

Рихард Лугнер с Памелой Андерсон на Венском балу в 2003 году. Фото: Shutterstock

Особой его страстью был Венский бал. Он ежегодно выбирал всемирную звезду, сопровождавшую его и плативший за это шестизначные суммы. Среди его спутниц были Голди Гоун, Джоан Коллинз, Джейн Фонд, Памела Андерсон, герцогиня Сара "Ферги" Фергюсон, Ивана Трамп, Элль Макферсон, Софи Лорен, Пэрис Гилтон и даже Ким Кардашьян.

Рихард Лугнер с Пэрис Гилтон на Венском балу в 2007. Фото: Shutterstock

В последний раз вместе с ним балом наслаждалась Присцилла Пресли, вдова Элвиса Пресли, когда все внимание было приковано к байопику о ее муже.

Впрочем, характер у миллиардера был непростым. Он любил резко критиковать своих избранников. Ким Кардашьян он назвал "раздражительной", когда она отказалась с ним танцевать и покинула мероприятие в 2014 году, получив при этом гонорар в 500 тысяч евро. Позже звезда рассказала, что ее оскорбили расистские высказывания одного из гостей.

Рихард Лугнер из Ким Кардашьян на Венском балу в 2014 году. Фото: Gisela Schober

Напомним, скончалась актриса Конни Чиуме , игравшая в сиквеле "Черная пантера". Также звезда клипа Натальи Карпы погиб на фронте.