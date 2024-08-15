Из-за болезни Альцгеймера скончалась актриса Джина Роулендс

Актриса Джина Роулендс. Фото: New Line Cinema

После продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера ушла из жизни звезда "Дневника памяти" и "Другой женщины" Джина Роулендс. Актрисе было 94 года.

Об этом сообщает Page Six.

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Ушла из жизни актриса Джина Роулендс

Актриса скончалась в своем доме в Калифорнии в окружении близких. На похоронах присутствовали ее муж Роберт Форрест и дочь Александра Ксан Кассаветес.

Хотя точная причина ее смерти до сих пор не известна, ее сын Ник Кассаветис сообщил о том, что актриса страдала на болезнь Альцгеймера. Это заболевание постепенно разрушает память и другие важные психические функции.

Роулендс наиболее известна своими совместными работами со своим покойным мужем Джоном Кассаветисом, в том числе фильмами "Женщина под влиянием" (1974) и "Глория" (1980). За оба фильма она была номинирована на премию "Оскар".

В ленте "Дневник памяти", снятой ее сыном сыном Ником Кассаветисом в 2004 году, Джина сыграла героиню, которая страдала от деменции (состояние, при котором наблюдается деградация когнитивных функций — Ред.).

Актриса Джина Роулендс со своим коллегой Джеймсом Гарнером в ленте "Дневник памяти". Фото: New Line Cinema

Ее последним полнометражным фильмом стала комедия 2014 года "Шесть уроков танцев за шесть недель", в которой она снялась вместе с Шайенн Джексон. В следующем году она ушла из Голливуда.

Напомним, скончалась актриса Конни Чиуме, сыгравшая в сиквеле "Черная пантера". А также ушел из жизни актер, известный по роли во франшизе "Хелловин".