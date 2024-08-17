Помічник Меттью Перрі давав актору високу дозу кетаміну

Актор Меттью Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4/

Нині триває розслідування смерті зірки легендарного серіалу "Друзі" Меттью Перрі. У матеріалах справи з'явились нові подробиці, які вказують на злочинні дії помічника артиста Кеннета Івамасі.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Помічник Меттью Перрі вколов актору потрійну дозу кетаміну

Згідно з судовими документами, Меттью Перрі попросив свого давнього асистента вколоти йому кетамін тричі в день своєї смерті. Останні слова зірки свідчать про його сильну залежність від препарату.

Зазначається, що Перрі попросив Івамасі ввести йому першу дозу кетаміну о 8:30 ранку 28 жовтня. Другу дозу він отримав приблизно через чотири години, коли дивився фільм у своєму лос-анджелеському особняку вартістю 5,2 мільйона доларів.

Потім він попросив Івамасу ввести йому третю дозу і підготувати джакузі. Послухавшись боса, Івамасі вийшов з будинку Перрі у справах. Повернувшись, він знайшов його мертвим.

Зірка "Друзів" вживав кетамін для лікування депресії, але за місяць до смерті він зловживав цим препаратом.

Згідно зі свідченнями Івамаси, він давав Перрі кетамін, який використовується в медицині для анестезії, щоб допомогти пацієнтам відволіктися від болю, близько місяця.

Прокурори стверджують, що 42-річний лікар Сальвадор Пласенсія навчив Івамасу вводити наркотик після знайомства з Перрі наприкінці вересня 2023 року. Саме він, нібито, і забезпечив актора рідким кетаміном.

Нагадаємо, трагедія з Меттью Перрі вивела поліцію на підпільний світ наркоторгівлі. А раніше ми писали, Дженніфер Еністон показала листування з Меттью Перрі.