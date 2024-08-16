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Меттью Перрі ледь не пішов із життя ще за два тижні до своєї смерті — подробиці

16 серпня 2024 10:25
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Меттью Перрі ледь не пішов з життя ще за два тижні до своєї смерті — подробиці
Актор Меттью Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Лікар, звинувачений у постачанні кетаміну, який убив Меттью Перрі, зрозумів, що актор може померти, коли побачив, як той ледь не помер від передозування за кілька днів до смерті. Лікар Сальвадор Пласенсія мав ліцензію на призначення та застосування сильнодіючого транквілізатора, але потребував допомоги іншого медика, щоб не відставати від величезних доз, які зірка "Друзів" споживав за кілька тижнів до смерті в жовтні минулого року.

Про це пише Daily Mail.

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42-річний Пласенсія з презирством ставився до Перрі, коли його залежність зростала, запитуючи в нечестивого колегу: "Цікаво, скільки заплатить цей придурок". Але він зрозумів, що життя актора висить на волосині, коли у нього стався напад під час передозування лише за 16 днів до смерті.

 

Сальвадор Пласенсія. Фото: Malibu Canyon Urgent Care
Сальвадор Пласенсія. Фото: Malibu Canyon Urgent Care

 

"Давайте більше так не робити", — нервово сказав він помічнику Перрі.

Шокуючі подробиці з'явилися, коли Пласенсіа та ще четверо підозрюваних у змові були заарештовані.

28 жовтня його помічник Кеннет Івамас виявив, що Перрі не реагує в гідромасажній ванні свого будинку в Лос-Анджелесі. Пізніше було встановлено, що причиною його смерті стала "гостра дія кетаміну". Відтоді Івамас зізнався, що він дав смертельні дози акторові після того, як Пласенсія навчив їх вводити.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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4 жовтня Івамас повідомив, що він успішно зробив ін’єкцію Перрі, зазначивши, що він "знайшов найкраще місце, але це призвело до того, що кетамін закінчився".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Перрі витратив 55 000 доларів на кетамін, поставлений Пласенсія за два місяці до смерті, і Івамас ввів Перрі 27 ін’єкцій кетаміну лише за п’ять днів.

Лікар із Сан-Дієго Марк Чавес, зізнався, що перенаправляв постачання зі своєї клініки, заповнюючи фальшиві рецепти, коли Пласенсія намагався виконати накази Перрі.

В одному випадку Пласенсія працював з Чавесом, щоб стягнути з Перрі 2000 доларів за флакон кетаміну, який коштував 12 доларів, після того, як він дедалі відчайдушніше намагався отримати наркотик. Івамаса передавав запити Перрі закодованою мовою, називаючи пляшки з кетаміном "доктором Пеппером", "банками" та "ботами" через зашифровані програми обміну повідомленнями у Перрі.

10 жовтня троє чоловіків зустрілися на автостоянці в Лонг-Біч, де Пласенсія ввів Перрі кетамін. Через два дні Пласенсія зробив своє попередження після майже смертельного передозування Перрі, але потім передав Івамасі ще пляшки перед тим, як піти.

Івамаса робив Перрі ін’єкції до шести разів на день, перш ніж 28 жовтня знайшов його мертвим у своїй гідромасажній ванні.

Нагадаємо, трагедія з Меттью Перрі вивела поліцію на підпільний світ наркоторгівлі. А раніше ми писали, Дженніфер Еністон показала листування з Меттью Перрі.

трагедія нещасний випадок Меттью Перрі закордонні зірки

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