Поліція арештувала винного у смерті Меттью Перрі — деталі

Американський актор Меттью Перрі. Фото: Associated Press

Поліція продовжує розслідувати обставини смерті зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі. Причетних до трагедії обшукали та одну людину арештовано.

Про це пише Los Angeles Times.

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Кількох людей звинувачують у смерті актора Метью Перрі від передозування. Щонайменше одна особа вже арештована. Місцеві медіа очікують, що прокурори оприлюднять обвинувальний акт, в якому будуть детально викладені деталі.

Нагадаємо, що актора знайшли мертвим у гідромасажній ванні у власному домі 29 жовтня минулого року. Судмедексперти виявили, що актор помер через гостру дію кетаміну.

Відомо, що за півтора тижня до трагедії Перрі пройшов інфузійну терапію кетаміном від депресії й тривоги. Наркотик, який знайшли в крові, спричинив надмірну стимуляцію серцево-судинної системи й пригнічення дихання. Поліція від травня розшукувала постачальника кетаміну. Вдалось виявити цілу схему.