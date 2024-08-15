Полиция арестовала виновного в смерти Мэттью Перри.

Американский актер Мэттью Перри. Фото: Associated Press

Полиция продолжает расследовать обстоятельства смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри. Причастных к трагедии обыскали и один человек арестован.

Об этом пишет Los Angeles Times.

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Несколько человек обвиняют в смерти актера Мэтью Перри от передозировки. По меньшей мере, один человек уже арестован. Местные медиа ожидают, что прокуроры обнародуют обвинительный акт, в котором будут подробно изложены детали.

Напомним, что актера нашли мертвым в гидромассажной ванне в собственном доме 29 октября прошлого года. Судмедэксперты обнаружили, что актер умер из-за острого действия кетамина.

Известно, что за полторы недели до трагедии Перри прошел инфузионную терапию кетамином от депрессии и тревоги. Наркотик, который нашли в крови, вызвал чрезмерную стимуляцию сердечно-сосудистой системы и угнетение дыхания. Полиция с мая разыскивала поставщика кетамина. Удалось выявить целую схему.