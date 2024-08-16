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Мэттью Перри чуть не ушел из жизни еще за две недели до своей смерти — подробности

16 августа 2024 10:25
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Мэттью Перри чуть не ушел из жизни еще за две недели до своей смерти.
Актер Мэттью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Врач, обвиненный в поставке кетамина, убившего Мэттью Перри, понял, что актер может умереть, когда увидел, как тот едва не умер от передозировки за несколько дней до смерти. Врач Сальвадор Пласенсия имел лицензию на назначение и применение сильнодействующего транквилизатора, но нуждался в помощи другого медика, чтобы не отставать от огромных доз, которые звезда "Друзей" потребляла за несколько недель до смерти в октябре прошлого года.

Об этом пишет Daily Mail.

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42-летний Пласенсия с презрением относился к Перри, когда его зависимость росла, спрашивая коллегу: "Интересно, сколько заплатит этот придурок". Но он понял, что жизнь актера висит на волоске, когда у него случился приступ во время передозировки лишь за 16 дней до смерти.

 

Сальвадор Пласенсия. Фото: Malibu Canyon Urgent Care
Сальвадор Пласенсия. Фото: Malibu Canyon Urgent Care

 

"Давайте больше так не делать", — нервно сказал он помощнику Перри.

Шокирующие подробности появились, когда Пласенсиа и еще четверо подозреваемых в сговоре были арестованы.

28 октября его помощник Кеннет Ивамас обнаружил, что Перри не реагирует в гидромассажной ванне своего дома в Лос-Анджелесе. Позже было установлено, что причиной его смерти стало "острое действие кетамина". С тех пор Ивамас признался, что он дал смертельные дозы актеру после того, как Пласенсия научил их вводить.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Matthew Perry (@mattyperry4)

 

4 октября Ивамас сообщил, что он успешно сделал инъекцию Перри, отметив, что он "нашел лучшее место, но это привело к тому, что кетамин закончился".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Matthew Perry (@mattyperry4)

 

Перри потратил 55 000 долларов на кетамин, поставленный Пласенсией за два месяца до смерти, и Ивамас ввел Перри 27 инъекций кетамина всего за пять дней.

Врач из Сан-Диего Марк Чавес признался, что перенаправлял поставки со своей клиники, заполняя фальшивые рецепты, когда Пласенсия пытался выполнить приказы Перри.

В одном случае Пласенсия работал с Чавесом, чтобы получить с Перри 2000 долларов за флакон кетамина, который стоил 12 долларов, после того, как он все более отчаянно пытался получить наркотик. Ивамас передавал запросы Перри на закодированном языке, называя бутылки с кетамином "доктором Пеппером", "банками" и "ботами" через зашифрованные программы обмена сообщениями с Перри.

10 октября трое мужчин встретились на автостоянке на Лонг-Бич, где Пласенсия ввел Перри кетамин. Через два дня Пласенсия сделал свое предупреждение после почти смертельной передозировки Перри, но затем передал Ивамасу еще бутылки перед уходом.

Ивамас делал Перри инъекции до шести раз в день, прежде чем 28 октября нашел его мертвым в своей гидромассажной ванне.

Напомним, трагедия с Мэттью Перри вывела полицию на подпольный мир наркоторговли. А раньше мы писали, что Дженнифер Энистон показала переписку с Мэттью Перри.

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