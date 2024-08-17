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Стали известны новые скандальные подробности смерти Мэттью Перри

17 августа 2024 10:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Помощник Мэттью Перри давал актеру высокую дозу кетамина.
Актер Мэттью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

В настоящее время продолжается расследование смерти звезды легендарного сериала "Друзья" Мэттью Перри. В деле появились новые подробности, которые указывают на преступные действия помощника артиста Кеннета Ивамаси.

Об этом пишет Page Six.

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Согласно судебным документам, Мэттью Перри попросил своего давнего ассистента уколоть ему кетамин трижды в день своей смерти. Последние слова звезды свидетельствуют о его сильной зависимости от препарата.

Перри попросил Ивамаси ввести ему первую дозу кетамина в 8:30 утра 28 октября. Вторую дозу он получил примерно через четыре часа, когда смотрел фильм в своем лос-анджелесском особняке стоимостью 5,2 миллиона долларов.

Затем он попросил Ивамаси ввести третью дозу и подготовить джакузи. Послушавшись босса, Ивамаси вышел из дома Перри по делам. Вернувшись, он нашел его мертвым.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Matthew Perry (@mattyperry4)

Звезда "Друзей" употреблял кетамин для лечения депрессии, но за месяц до смерти он злоупотреблял этим препаратом.

Согласно показаниям Ивамаси, он давал Перри кетамин, который используется в медицине для анестезии, чтобы помочь пациентам отвлечься от боли около месяца.

Прокуроры утверждают, что 42-летний врач Сальвадор Пласенсия научил Ивамаси вводить наркотик после знакомства с Перри в конце сентября 2023 года. Именно он, якобы, и снабдил актера жидким кетамином.

Напомним, трагедия с Мэттью Перри вывела полицию на подпольный мир наркоторговли. А раньше мы писали, Дженнифер Энистон показала переписку с Мэттью Перри.

наркотики смерть сериал Друзья расследование Мэттью Перри депрессия зарубежные звезды

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09:54 Россиянам удалось отразить атаку украинских военных в Белгородской области, — ISW

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