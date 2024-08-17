Помощник Мэттью Перри давал актеру высокую дозу кетамина.

Актер Мэттью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4/

В настоящее время продолжается расследование смерти звезды легендарного сериала "Друзья" Мэттью Перри. В деле появились новые подробности, которые указывают на преступные действия помощника артиста Кеннета Ивамаси.

Об этом пишет Page Six.

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Согласно судебным документам, Мэттью Перри попросил своего давнего ассистента уколоть ему кетамин трижды в день своей смерти. Последние слова звезды свидетельствуют о его сильной зависимости от препарата.

Перри попросил Ивамаси ввести ему первую дозу кетамина в 8:30 утра 28 октября. Вторую дозу он получил примерно через четыре часа, когда смотрел фильм в своем лос-анджелесском особняке стоимостью 5,2 миллиона долларов.

Затем он попросил Ивамаси ввести третью дозу и подготовить джакузи. Послушавшись босса, Ивамаси вышел из дома Перри по делам. Вернувшись, он нашел его мертвым.

Звезда "Друзей" употреблял кетамин для лечения депрессии, но за месяц до смерти он злоупотреблял этим препаратом.

Согласно показаниям Ивамаси, он давал Перри кетамин, который используется в медицине для анестезии, чтобы помочь пациентам отвлечься от боли около месяца.

Прокуроры утверждают, что 42-летний врач Сальвадор Пласенсия научил Ивамаси вводить наркотик после знакомства с Перри в конце сентября 2023 года. Именно он, якобы, и снабдил актера жидким кетамином.

Напомним, трагедия с Мэттью Перри вывела полицию на подпольный мир наркоторговли. А раньше мы писали, Дженнифер Энистон показала переписку с Мэттью Перри.