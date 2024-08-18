Помер актор Ален Делон

Французький актор Ален Делон. Фото: Instagram/alaindelondaily_

У Франції помер легендарний актор Ален Делон. Йому було 88 років. Останнім часом його ім’я з’являлось в таблоїдах через суди.

Про це повідомляє LeMatin.

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Помер Ален Делон

Про смерть легендарного актора повідомили рано в ранці неділі, 18 серпня. Останнім часом зірка багатьох фільмів сильно хворів.

"Ален Фаб’єн, Анушка, Ентоні, а також Лубо (його пес) з величезним сумом повідомляють про смерть свого батька. Він мирно помер у своєму будинку в Душі (місто в департаменті Луаре. — Ред.) в оточенні своїх трьох дітей і сім'ї. Його сім'я просить вас поважати їхнє приватне життя в цей надзвичайно болісний момент жалоби", — йдеться в заяві родини

Відзначимо, що на початку квітня суд французького муніципалітету Монтаржі постановив помістити Алена Делона під посилену опіку на п'ять років. Протягом цього терміну він не міг на власний розсуд користуватися своїм майном.

Останні роки актор Ален Делон страждав на онкологію, хворобу Альцгеймера та прогресуючу деменцію. Сини актора Ентоні, Ален Фаб'єн наполягали на припиненні лікування, а дочка Анушка категорично була проти. Через постійні суперечки актора давно не показували лікарю.

У ЗМІ не раз звинувачували дітей Ален Делона у тому, що вони намагаються розподілити майно та статки актора за його спиною. Щодо самої зірки світового кінематографа, то він останнім часом не давав інтерв'ю.

Від початку повномасштабної війни в Україні Ален Делон висловив підтримку нашій країні та засудив росіян. Так, наприклад, влітку 2022 року він приєднався до проєкту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України у Франції. У його рамках зірка кіно прочитав вірші поета Тараса Шевченка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стали відомі нові скандальні подробиці смерті американського актора Меттью Перрі.