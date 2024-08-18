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В возрасте 88 лет скончался легендарный актер Ален Делон

18 августа 2024 09:20
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Умер актер Ален Делон
Французский актер Ален Делон. Фото: Instagram/alaindelondaily_
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Во Франции скончался легендарный актер Ален Делон. Ему было 88 лет. В последнее время его имя появлялось в таблоидах из-за судов.

Об этом сообщает LeMatin.

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Умер Ален Делон

О смерти легендарного актера сообщили рано утром в воскресенье, 18 августа. В последнее время звезда многих фильмов сильно болел.

"Ален Фабьен, Анушка, Энтони, а также Лубо (его пес) с огромной грустью сообщают о смерти своего отца. Он мирно умер в своем доме в Душе (город в департаменте Луаре. Ред.) в окружении своих троих детей и семьи. Его семья просит вас уважать их частную жизнь в этот болезненный момент траура", — говорится в заявлении семьи.

Отметим, что в начале апреля суд французского муниципалитета Монтаржи постановил поместить Алена Делона под усиленную опеку на пять лет. В течение этого срока он не мог по своему усмотрению пользоваться своим имуществом.

Последние годы актер Ален Делон страдал онкологией, болезнью Альцгеймера и прогрессирующей деменцией. Сыновья актера Энтони, Ален Фабьен настаивали на прекращении лечения, а дочь Анушка категорически была против. Из-за постоянных споров актера давно не показывали врачу.

В СМИ не раз обвиняли детей Ален Делона в том, что они пытаются распределить имущество и состояние актера за его спиной. Что касается самой звезды мирового кинематографа, то он в последнее время не давал интервью.

С начала полномасштабной войны в Украине Ален Делон выразил поддержку нашей стране и засудил россиян. Так, например, летом 2022 года он присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины во Франции. В его рамках звезда кино зачитал стихи поэта Тараса Шевченко.

Напомним, ранее мы писали, что стали известны новые скандальные подробности смерти американского актера Мэттью Перри. Также мы рассказывали, что ушла из жизни звезда фильмов "Дневник памяти" и "Другая женщина" актриса Джина Роулендс.

Франция смерть актеры зарубежные звезды

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